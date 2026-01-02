2025年12月23日から開催された「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」が29日に閉幕。女子の部は、大阪薫英女学院高校（大阪府）が桜花学園高校（愛知県）を破り、ウインターカップ初優勝を果たした。

1試合個人最多アシストランキングに目を向けると、2回戦の精華女子高校（福岡県）vs四日市メリノール学院高校（三重県）の試合に出場した3名が上位を独占。ウインターカップ2025の女子1回戦から決勝までにおける1試合個人最多アシストランキングは以下の通り。

■ウインターカップ2025女子 1試合個人最多アシストランキング



1位：13アシスト 盛山璃音（精華女子高校・3年生／2回戦・四日市メリノール学院高校戦）



2位：11アシスト 森田栞名（精華女子高校・3年生／2回戦・四日市メリノール学院高校戦）



3位：10アシスト 中嶋とわ（四日市メリノール学院高校・2年生／2回戦・精華女子高校戦）



3位：10アシスト 鈴木音羽（福島東稜高校・2年生／1回戦・済美高校戦）



5位：8アシスト 松崎菜緒（八雲学園高校・3年生／3回戦・福島東稜高校戦）



5位：8アシスト 中村泉咲（日本航空高校北海道・3年生／3回戦・大阪薫英女学院高校戦）



5位：8アシスト 佐藤華穂（八王子学園八王子高校・3年生／1回戦・日本航空石川高校戦）



8位：7アシスト 順位タイ10選手

精華女子から盛山璃音と森田栞名の2名が同じ試合で2ケタアシストをマークし、それぞれ1位と2位を飾った。この試合でチームでは31アシスト、同校のアキンデーレタイウォ・イダヤットは個人で46得点を挙げている。対戦相手だった四日市メリノールでは、中嶋とわが10アシストでコントロールするもあと一歩及ばなかった。

同じく10アシストで3位となった福島東稜高校（福島県）の鈴木音羽はこの試合で10得点も記録しダブルダブルを達成している。8アシストで5位につけた日本航空高校北海道（北海道）の中村泉咲は、優勝した大阪薫英女学院高校相手に後半猛追し善戦するも3点差で敗れた。









【動画】後半意地の追い上げで大阪薫英にあと一歩まで迫った日本航空北海道