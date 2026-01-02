お店のような見た目◎＆ふっくら美味しいおにぎりが簡単に作れる！


手軽に作れるおにぎりですが、形が崩れたり、ごはんがぎゅっと固くなったり「意外と難しい……」と感じたことはありませんか？今回はSNSで「最高」「凄い」と話題になった、おにぎりがキレイにふっくら仕上がる裏ワザを2つご紹介します。

■まずは長方形ののりを使った裏ワザを紹介！

【作り方】

まずは縦長ののりを使った場合の握り方！（▶︎次へ）


材料・・・

お好みの具材とごはん、長方形ののり。

のりは、真四角の板のりを半分にカットしたものを使っています。

縦長になるようにのりを置いて手前に少しだけスペースを開けてご飯をおく（▶︎次へ）


１、縦長になるようのりを置いたら、手前の部分にスペースが空くようにごはんをのせます。ごはんをのりの真ん中より少し下側に置くのがポイントです。

具材をのせて…（▶︎次へ）


２、お好みの具材をごはんの中央に置きます。

具材が隠れるようにご飯でフタを（▶︎次へ）


３、具材が隠れるよう、フタをするようにごはんをかぶせます。

ここからが「握らず」にふっくら仕上げるポイント。

のりの左下の角を持ち上げて…（▶︎次へ）


真ん中あたりに来るように折り…（▶︎次へ）


４、のりの左下の角を持ち上げ、全体のちょうど真ん中あたりに来るように折ります。

右下の角を、先ほど真ん中あたりに折った左下の角に…（▶︎次へ）


５、のりの右下の角を左上の角と重ねるように折ります。右下の角と左上の角をつなぐ対角線を意識するのが、上手く折るコツです。

重なるようにくるんと（▶︎次へ）


底の部分を整えるようにおにぎりを立てて完成！


６、底の部分を軽く整えて、おにぎりを起こせば完成です。

のりを折っていくだけなので握らず「ふっくら」食感に！（▶︎次は三角のりで挑戦）


ぎゅっと握っていないため、ふっくらとした食感に仕上がります。

■三角形ののりを使うと簡単！

正方形の板のりを三角形にカット（▶︎次へ）


続いて、正方形の板のりを三角形2枚にカットして使う方法のご紹介です。

【作り方】

三角形の一番長い辺を上にし、ご飯・具材を乗せる（▶︎次へ）


１、三角形の一番長い辺が上、直角部分が下になるように、のりを置きます。

２、のりの中央にごはん、その上にお好みの具材をのせましょう。

具材が隠れるようにご飯をのせて…（▶︎次へ）


３、具材が隠れるように、ごはんをかぶせます。

下の角をご飯の真ん中に来るように折り…（▶︎次へ）


４、初めに折るのは、一番下の角です。

ごはんの真ん中にのりの角が来るように折ります。

右の角を反対側へ（▶︎次へ）


左の角を反対側へ折り込んで完成！


５、左右の角を、それぞれ反対側の下部に向かって折ります。キレイな三角形に仕上がりました。

■トッピングでさらに見た目を華やかに！

左の角を反対側へ折り込んで完成！ ごまのトッピングをしたり…


中の具材がわかるように上に乗せると、まるでお店のようなおにぎりに！


のりの隙間から見えるごはんの部分に、ゴマなどの具材をトッピングするのもおすすめです。中に入っている具材をトッピングすれば、味も一目瞭然！お店のおにぎりのように、見た目が華やかになります。

■お店のような「ふっくら」おにぎりを自宅で作ろう！

おにぎりをキレイにふっくら仕上げるコツは「握らない」こと。のりの折り方の工夫で、ごはんがほろほろとほどけるような、おいしいおにぎりを作れます。一度覚えてしまえばとても簡単に作れるので、お店のようなおにぎりを自宅で食べたい方は、ぜひ試してみてください。

文＝さわ子

わが道を行く兄と天真爛漫な妹の2人きょうだいを育てるママライター。丁寧な暮らしに憧れを抱きつつも、現実では「少しでも家事をラクに！」と模索する日々を送っています。家事・育児・仕事に奮闘する一人のママとして「わかる！」「こんなのが知りたかった！」と思ってもらえるライフハックを発信中です。