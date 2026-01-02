「凄い」「最高」見た目も味もまるでお店のおにぎり！簡単に「握らず」できる裏ワザがSNSで話題
【写真で確認】こんな簡単に!?まるでお店みたいなふっくらおにぎりの握り方
手軽に作れるおにぎりですが、形が崩れたり、ごはんがぎゅっと固くなったり「意外と難しい……」と感じたことはありませんか？今回はSNSで「最高」「凄い」と話題になった、おにぎりがキレイにふっくら仕上がる裏ワザを2つご紹介します。
■まずは長方形ののりを使った裏ワザを紹介！
【作り方】
お好みの具材とごはん、長方形ののり。
のりは、真四角の板のりを半分にカットしたものを使っています。
１、縦長になるようのりを置いたら、手前の部分にスペースが空くようにごはんをのせます。ごはんをのりの真ん中より少し下側に置くのがポイントです。
２、お好みの具材をごはんの中央に置きます。
３、具材が隠れるよう、フタをするようにごはんをかぶせます。
ここからが「握らず」にふっくら仕上げるポイント。
４、のりの左下の角を持ち上げ、全体のちょうど真ん中あたりに来るように折ります。
５、のりの右下の角を左上の角と重ねるように折ります。右下の角と左上の角をつなぐ対角線を意識するのが、上手く折るコツです。
６、底の部分を軽く整えて、おにぎりを起こせば完成です。
ぎゅっと握っていないため、ふっくらとした食感に仕上がります。
■三角形ののりを使うと簡単！
続いて、正方形の板のりを三角形2枚にカットして使う方法のご紹介です。
【作り方】
１、三角形の一番長い辺が上、直角部分が下になるように、のりを置きます。
２、のりの中央にごはん、その上にお好みの具材をのせましょう。
３、具材が隠れるように、ごはんをかぶせます。
４、初めに折るのは、一番下の角です。
ごはんの真ん中にのりの角が来るように折ります。
５、左右の角を、それぞれ反対側の下部に向かって折ります。キレイな三角形に仕上がりました。
■トッピングでさらに見た目を華やかに！
のりの隙間から見えるごはんの部分に、ゴマなどの具材をトッピングするのもおすすめです。中に入っている具材をトッピングすれば、味も一目瞭然！お店のおにぎりのように、見た目が華やかになります。
■お店のような「ふっくら」おにぎりを自宅で作ろう！
おにぎりをキレイにふっくら仕上げるコツは「握らない」こと。のりの折り方の工夫で、ごはんがほろほろとほどけるような、おいしいおにぎりを作れます。一度覚えてしまえばとても簡単に作れるので、お店のようなおにぎりを自宅で食べたい方は、ぜひ試してみてください。
文＝さわ子
わが道を行く兄と天真爛漫な妹の2人きょうだいを育てるママライター。丁寧な暮らしに憧れを抱きつつも、現実では「少しでも家事をラクに！」と模索する日々を送っています。家事・育児・仕事に奮闘する一人のママとして「わかる！」「こんなのが知りたかった！」と思ってもらえるライフハックを発信中です。