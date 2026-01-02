「前立腺がん」治療後のリアル。PSA検査の頻度から尿漏れ対策まで徹底解説

前立腺がんの治療後は、定期的なPSA検査による経過観察が必要です。再発の早期発見だけでなく、治療に伴う尿失禁や男性機能の低下といった副作用への対処も重要となります。骨盤底筋訓練や薬物療法、専門職との連携を通じて、生活の質を維持するための工夫を続けることが求められます。

新村 浩明（ときわ会 常磐病院）

前立腺がん治療後の生活と経過観察

前立腺がんの治療を受けた後は、定期的な経過観察が必要です。再発の早期発見や、治療に伴う副作用への対処、生活の質の維持など、術後の過ごし方には注意すべき点があります。

経過観察の内容と頻度

前立腺がんの治療後は、PSA検査を定期的に行い、再発の有無を確認します。手術後の場合、PSA値は検出限界以下まで低下することが期待されますが、再び上昇した場合には再発が疑われます。一般的に、術後3か月から6か月ごとにPSA検査を行い、数年間にわたって経過を追います。

放射線療法やホルモン療法を受けた場合にも、同様に定期的な検査が必要です。また、画像検査や直腸診、血液検査などを組み合わせて、全身状態を確認します。再発が見つかった場合には、がんの部位や進行度に応じて、追加の放射線療法、ホルモン療法、化学療法などが検討されます。

生活の質の維持と工夫

前立腺がんの治療後は、尿失禁や男性機能の低下といった副作用に悩む方が少なくありません。尿失禁に対しては、骨盤底筋訓練が有効であり、リハビリテーションを継続することで改善が期待できます。症状が強い場合には、薬物療法や手術的な治療が検討されることもあります。

男性機能の低下に対しては、PDE5阻害薬の内服、補助具の使用、陰茎海綿体注射、さらには外科的な手術などの選択肢があります。また、ホルモン療法を受けている方は、骨密度の低下や筋力の減少に注意が必要です。カルシウムやビタミンDの摂取、適度な運動、骨密度の定期的な測定などを通じて、骨折リスクを減らす工夫が求められます。治療後の生活の質を維持するためには、医師や看護師、理学療法士などの専門職と連携し、必要なサポートを受けることが重要です。

まとめ

前立腺がんの診断を受けた際には、誰もが不安を感じるものです。しかし、早期に発見し適切な治療を受ければ、良好な経過をたどることができるがんの一つでもあります。治療法は多岐にわたり、手術療法、放射線療法、ホルモン療法など、患者さんの状態や希望に応じた選択が可能です。

費用面では、高額療養費制度や医療費控除、民間保険を活用することで、経済的な負担を軽減できます。前立腺がんは初期症状に乏しいため、定期的なPSA検査による早期発見が何よりも重要です。不安や疑問があれば、泌尿器科の専門の医師に相談し、納得のいく治療を選ぶことが大切です。ご自身の身体と向き合いながら、医師や医療スタッフと協力して、より良い治療と生活を目指していきましょう。

