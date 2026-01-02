マリノス内定の大津DF「なぜそこに村上慶！」圧巻の３戦連発にSNS熱狂！「SBだよね？」「もしかしてとんでもねぇ逸材なのでは」【選手権】
チームを救う同点弾を決めたのは、横浜F・マリノス加入内定のDF村上慶だ。
１月２日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、大津は富山第一と対戦。スコアレスで迎えた後半37分に先制を許す。
その４分後、試合を振り出しに戻す。右サイドから岩崎天利がクロスを供給。ゴール前に飛び込んだ村上が豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。
背番号５は１回戦の北海戦（７−１）、２回戦の青森山田戦（２−０）に続く得点で、これで３戦連発。ストライカーさながらの決定力に、SNS上では以下のような声があがっている。
「３試合連続ゴール凄すぎる」
「もしかしてとんでもねぇ逸材なのでは」
「サイドバックだよね？」
「えぐすぎないか」
「なぜ君がそこにいるんだい」
「もうセンターフォワードって言ってもおかしくないな」
「３試合連続なぜそこに村上慶！」
「なぜ、そこに、村上慶がいるんだーー！」
「なんでまたまたそこにいるんだあああ」
「バケモンすぎる」
大津は後半40＋６分に山下虎太郎のPKで勝ち越し。鮮やかな逆転勝利で８強に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】やっぱり決めた！ 大津DF村上慶の豪快ヘッド弾！
