マリノス内定の大津DF「なぜそこに村上慶！」圧巻の３戦連発にSNS熱狂！「SBだよね？」「もしかしてとんでもねぇ逸材なのでは」【選手権】

マリノス内定の大津DF「なぜそこに村上慶！」圧巻の３戦連発にSNS熱狂！「SBだよね？」「もしかしてとんでもねぇ逸材なのでは」【選手権】