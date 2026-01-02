MLB・パドレスのダルビッシュ有投手が2日、自身のSNSを更新。大晦日に受けた“神対応”を明かしました。

ダルビッシュ投手は自身のX(旧Twitter)を更新。掲載された写真は消防車を前に消防隊員などとの集合写真となっており、この写真が生まれた経緯を明かしました。

ダルビッシュ投手は写真に添えて「車が大好きな末っ子が消防車を見たいと言うので前日から約束し、大晦日の早朝に娘と3人で麻布消防署へ。見れたらラッキーだなぐらいで向かい、着いたらたまたま職員の方が外にいて『特別に乗ってもいいですよ』とまさかの展開に」とつづり、うれしいサプライズがあったことを明かします。

消防車に乗って記念撮影を終えると、ダルビッシュ投手からもお返しの“神対応”。集まってきた職員たちとともに集合写真を撮ったことを明かしました。この投稿は「麻布消防署の皆様、神対応本当にありがとうございました」と締めくくられ、ファンからも互いの神対応に称賛の声があがりました。

続けての投稿には、お子さんとともに消防車に乗り込みうれしそうなダルビッシュ投手の姿も。「パパが一番うれしそう」とつづられており、まさかの展開への喜びを明かしました。