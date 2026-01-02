2002年、北朝鮮による拉致被害者5人が日本に帰国して以来、解決への進展が一向に見えない拉致問題。

北朝鮮で救出を待つ政府認定の拉致被害者だけをみても、平均年齢は76歳となった。長い年月だけがただ過ぎている状況が続き、「時間が残されていない」と切実な思いを持ち続け、日本で救出を訴え続ける家族。そのうち親世代は横田めぐみさんの母、早紀江さん1人となり、早紀江さんは2026年で90歳を迎える。早紀江さんは高市政権になったことで「今が拉致問題の正念場と感じる」と話した。2026年、拉致問題は解決へ進展するのか。家族が“解決の1年”になるよう願っている。

拉致問題をめぐる2025年を振り返り、「拉致問題は最重要課題」と掲げる高市政権は、2026年に解決へ進展させることができるのか。いま解決への道筋を見いだす覚悟が求められている。

（日本テレビ社会部 拉致問題担当・露木生純）

■有本明弘さん死去 存命の親世代は横田早紀江さん（89）のみに

2025年2月15日未明、拉致被害者・有本恵子さんの父、明弘さんが老衰のため96歳で自宅で息を引き取った。

1983年、ロンドンに留学中に拉致された有本恵子さん。明弘さんは、当時まだ多くの国民が「北朝鮮による拉致」を信じておらず、拉致は“疑惑”とされていた中、妻の嘉代子さん（2020年に94歳で死去）と共に恵子さんの救出と拉致問題の解決を訴え始めた第一人者。嘉代子さんが亡くなったあと、車椅子生活が余儀なくされる中でも、住んでいた兵庫から車椅子で上京し、娘を含む拉致被害者全員の救出をさまざまな場所で訴えた。亡くなる直前まで救出活動を続けたものの、その思いもむなしく拉致問題は進展せず、恵子さんと再会することはかなわなかった。

明弘さんが亡くなり、日本に帰国を果たしていない政府認定の拉致被害者で、存命の親世代は拉致被害者・横田めぐみさんの母、早紀江さんのみとなった。早紀江さんは2026年2月で90歳を迎える。「親世代が健在のうちに全拉致被害者の即時一括帰国」と家族が訴える中、拉致被害者家族会代表で横田めぐみさんの弟の拓也さんは、「もう時間がない」「母・早紀江は今日元気でも明日は元気でないかもしれない」と日本政府と世論に訴えている。

早紀江さんは11月の会見で「来年（2026年）で90歳になる。精も根も尽き果てたという感じ。会えない時がくるかもしれないことも現実に起きるから、早くなんとかならないのかということばかりを願っている」と話した。13歳の時に拉致された横田めぐみさんは2025年に61歳を迎えた。拉致被害者も高齢化が進み、もう時間は残されていない。

■高市政権発足 家族の期待高まる「強い覚悟や信念を感じる」

2025年10月、高市政権が発足。高市首相は政権発足2日後という早いタイミングで、官邸で家族と面会した。さらに11月に行われた国民大集会では「北朝鮮に首脳会談をしたい旨を伝えた」「私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決したい」と述べた。

早紀江さんは12月の集会で「高市首相になったことで『今が正念場』と感じている」として拉致問題の解決へ、高市首相に期待を示した。拓也さんは「人権、命を必ず守り通すんだという強い覚悟や信念が、高市首相からの表情や発言の中から感じ取れることが強い期待につながっている」と話し、めぐみさんのもう1人の弟の哲也さんも「高市政権なら拉致問題を解決してくれるのではないか」と話している。

その上で拓也さんは、2023年に岸田元首相が「直轄のハイレベル協議を進めている」という発言があって以降、交渉の話が出てこないことに懸念を感じ、「岸田政権時のハイレベル協議を再構築し、速やかに日朝首脳会談につなげ、全拉致被害者の即時一括帰国を実現してほしい」と強く日本政府に伝えている。

■トランプ大統領と3度目の面会 ブルーリボンバッジ受け取り「我々ができることはなんでもする」

2025年10月28日、拉致被害者家族14人はトランプ大統領と約3分、その後ルビオ国務長官と約20分面会した。面会直前までトランプ大統領が面会する予定が定まっておらず、家族にとって思いがけない面会となった。トランプ大統領は家族に対して「私たちはこの件（拉致問題）について議論するつもりだ。なぜならば、この件はシンゾー・アベ（安倍元首相）と共に始まったからだ。我々ができることはなんでもする」と伝えた。

めぐみさんの母・早紀江さんはトランプ大統領にブルーリボンバッジ（※ブルーリボンバッジ…拉致被害者の救出を願う活動のシンボル。日本と北朝鮮を隔てる「日本海の青」と、北朝鮮にいる被害者と家族を唯一結ぶ「青い空」をイメージしている）を渡した。それに対しトランプ大統領は「つけてみるよ」と伝えたという。拓也さんは「拉致問題に対して引き続き日米がしっかり向き合っていることや、『絶対に忘れていないよ』と世界に対して、日本国内世論に対して、北朝鮮に対して示せたことはとても意味が大きい」と、その後の取材で話した。

拉致問題の解決には当事国である日本が主体的に動くことは当然だが、同時に国際協力も必要だと家族は毎年訪米して協力を訴えており、さらにシンポジウムなどでも各国に協力を求めている。その中でトランプ大統領が拉致問題に引き続き関心を示す発言をしたのは、家族にとっても大きな支えになっただろう。

■拉致の可能性を排除できない特定失踪者12人 国連作業部会のリスト入り

2025年は、日本政府は認定していないものの北朝鮮による拉致の可能性を排除できない特定失踪者についても新たな動きがあった。警察庁によると871人にのぼる特定失踪者がいるとされているが、11月、国家の関与により消息不明となった人物に関して調査をしている国連の強制的失踪作業部会が、新たに特定失踪者12人を北朝鮮に対して安否確認を求めるリストに入れたことがわかった。

（リストに入った12人）

・小住健蔵さん

・大澤孝司さん

・安達俊之さん

・山本美保さん

・林かな子さん

・西安義行さん

・矢倉富康さん

・和田幸ニさん

・佐々木悦子さん

・富川久子さん

・中村三奈子さん

・辻出紀子さん

12人がなぜリストに入ったのか理由はわかっていない。特定失踪者問題調査会・特定失踪者家族会では他の特定失踪者についても作業部会で取り上げてもらうことを目指し、また日本政府にも国連に対する情報開示をさらに求めていくとしている。

12月に行われたシンポジウムで特定失踪者家族会の竹下珠路事務局長は「特定失踪者の多くは親が亡くなっており、兄弟も高齢化している状態。家族自身も自分の命が終わるかもしれない、次につなぐ人が誰もいないという人も多い」と話した。政府認定の拉致被害者だけでなく、特定失踪者の家族も高齢化が進み、拉致問題の早期の解決を訴えている。

■「もう時間がない」日本政府の“最重要課題”の拉致問題 2026年どうなる

日本政府は「拉致問題は“最重要課題”」と掲げている。しかし、家族が必死に「親世代が健在のうちに全拉致被害者の即時帰国」を訴え続けるも、めぐみさんが拉致されてから48年、5人の拉致被害者が日本に帰国してから23年が経過している。

拓也さんは2026年に向けて「2025年も拉致事件が解決しなかった、めぐみと会えなかったと無力感、つらい感じがあるが、高市政権は北朝鮮と向き合う準備はできているんじゃないかと思う。早期に金正恩委員長との首脳会談を開催し、政府の認定未認定にかかわらず全拉致被害者を取り戻す具体的な歩みを力強く進めてほしい」と語った。

2026年に90歳を迎える早紀江さんの、めぐみさんが帰国を果たした際の願いは「草原で2人で寝転がって『やっと自由になれたね』と会話すること」。すぐにでも当たり前にできることができない家族の理不尽さに、2026年で区切りがつくのか。

日本政府には早期に北朝鮮と交渉して拉致問題を解決するという覚悟を持ち、2002年に5人の拉致被害者が帰国した際に空港で家族と抱き合って喜んだあの光景を再び実現させてほしい。