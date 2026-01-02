◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

箱根駅伝の往路が2日に号砲。3連覇を目指す青山学院大学が往路優勝を飾る中、國學院大学はトップと1分54秒差の4位でゴールとしました。

1区では青木瑠郁選手(4年)が区間記録を12秒更新する区間新でトップ。しかし、花の2区では主将・上原琉翔選手(4年)が各校のエースに後れを取り、6位と順位を落としました。4区では辻原輝選手(3年)が順位をあげ3位でタスキをつなぐと、5区は1年生・郄石樹選手が力走を見せました。

指揮を執る國學院大の前田康弘監督は「1区は非常にいいスタートを切れたんですが、2区3区となかなか思うような力を出せなかった」とコメント。それでも「4区5区の選手がしっかり巻き返してくれましたので、まだ明日、全く諦めるようなタイム差じゃないと思いますから、しっかり明日また攻めていきたい」と逆転優勝に思いをこめます。

1区で見事な走りを見せた青木選手については「最後4年目、しっかり副将としていい走りをしてくれた。私も嬉しい区間新記録ですね」と笑顔。復路に向けても改めて「6区7区の出だしのところでしっかり流れをつくれるか。少しでも前に詰めて、1つでも順位を上げるレースを」と意気込みました。