◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)

往路を2位で終えた早稲田大学。3年連続5区を走った「山の名探偵」の異名を持つ工藤慎作選手(3年)は、ゴール後に悔しさをあらわにしました。

4区で鈴木琉胤選手(1年)が区間記録にあと1秒と迫る快走をみせ、4位から2位に浮上。タスキを受けた工藤選手は、1分12秒先に出た中央大学を山でとらえて、首位に立ちます。ところが背後から青山学院大学の黒田朝日選手(4年)が驚異の猛追。工藤選手は区間3位の力走でしたが、黒田選手が区間記録を1分55秒更新する異次元の走りで、早稲田大学は往路優勝に18秒届きませんでした。

前回、工藤選手は区間2位の走りで往路3位。フィニッシュ時には、晴れやかな表情で、「名探偵コナン」の左手で前を指さす、“真実はいつも一つ”のポーズをしながらゴールテープを切りました。今回は打って変わって険しい表情で、フィニッシュ直後には頭を抱えるような仕草も見せていました。

3日の復路は、前回も6区で区間5位と快走した山粼一吹選手(3年)からスタート予定。87回大会以来の総合優勝へ、勝負の復路に挑みます。