パリの一角がまるで“アフリカ”に…移民大国フランスの現在が映す日本の“これから”「恐怖」を和らげるカギは「個人の物語」

フランス人の絵を描いて

「もし今、自分の国に住む人の絵を描いてほしいと言われたら、どのような絵を描きますか」

移民政策の取材を進める中で、この問いに対するあるフランス人女性の答えが強く印象に残っている。彼女は「描けない」と冷静に言った。

理由を尋ねると、ヨーロッパ系からアフリカ系、中東・アジアと様々なルーツを持つ市民が国内の生活に溶け合っていて、かつて描かれたようなステレオタイプの「フランス人」というものが時代にそぐわないからだという。

我々日本人が問われたら、いま、どのような絵を描くのだろうか。

フランスはなぜ移民大国に 日本の先行く移民政策

日本でも外国人、とりわけ外国人労働者についての議論が熱を帯び始めている。

ネットを見ると日本のみならず、世界でも排斥的な言葉が乱立し、様々な感情が鋭く交錯する。少子高齢化による人手不足が深刻さを増す中、日本はこれから外国人とどのような社会を作っていくのか。

外国人政策、とりわけ移民政策に歴史を持ち、移民政策の先を行くフランスの現状を取材した。

「移民」を巡ってフランスには非常に長い歴史がある。

19世紀後半から産業化と人口減少などを背景に、近隣の欧州諸国からの労働者が大量に流入したことなどから、フランスは「移民の国」としての側面が強まり始めた。さらに、戦争などによる兵力・労働力不足を当時の植民地から受け入れことも拍車をかけた。

フランス国立統計経済研究所（INSEE）によると2024年時点でフランスに住む「移民（外国出生者）」は約770万人で、全人口の約11.3％に達する。

（※うち約260万人はフランス国籍を取得していて、移民であると同時にフランス人も含まれる）

現在フランスの移民政策は「受け入れ」と「統制」の二つの軸で設計されている。

「統合」を基本とし、移民に対してフランス社会の一員として振る舞う「フランス人化」を強く求めているとも言え、全ての合法移民は、入国後すぐに「共和制統合契約（CIR）」という文書に署名する。

このプログラムでは、フランスでの価値観や生活様式や権利と義務などを学ぶ他、行政手続きや日常生活の基礎を身につける研修が用意されている。中でも重要視されるのが、フランス語の習得だ。フランス語レベル試験で一定の水準に達していない移民について、レベルに応じて最大600時間の研修が必要となる。

他国から生活の安定を求めてフランスに渡航し、合法的に暮らす移民がいる一方で、制度の網からこぼれ不安定な立場となった不法移民の姿も国内では度外視できない。

支援が頼みの綱…生活の安定求めるも困窮

パリ市19区の一角。国の制度や支援からあぶれテント生活を余儀なくされている多くの移民が身を寄せあう広場がある。

周囲を道路で囲まれた広場には、複数のテントが小さなグループごとに点在していた。

そこで話をしてくれたのがアフリカ北東部の国、エリトリア国籍を持つ男性Aさん（30代）。本人の安全を守るために自身の名前や顔を出さない条件でこれまでの経緯を語ってくれた。

Aさんはエリトリア国籍を持つがスーダンで生まれ育ち、2017年に渡仏。

その後、移民申請を行うも2020年に却下されたという。

却下後はベルギーで移民申請を行うも再び却下。現在フランスにもう一度戻ってきたが、滞在許可などがなくこのテントで3ヶ月近くを過ごしているという。生活の支えは支援団体が配布する食事だ。

テントは、簡易ベッドのようなもので底上げされ、上部には工事現場で拾ってきたという防水のカバーが掛かっていた。テント内は、人ひとりが横になるのがやっと。衣服などの最低限の必需品が中に詰め込まれていた。

「今の唯一の希望はイギリスに渡ること」 Aさんは語る。

英語を話せる訳ではないが、「フランスよりイギリスの方が移民申請が通りやすく、仕事も見つかりやすいはず」と強く信じているという。

しかし、イギリスに渡るためには多額の費用が必要なため、資金もなくここで立ち尽くすしかない状況だ。

自ら選んだ移民として生きる道。現在のフランスでの生活についてどう思うのか。

フランス政府に求めたいことや希望していることはないのか聞くと。力ない答えが返ってきた。

「一切ない、なんの希望もない」

生活の安定を求めてフランスに来たということだが、それとはほど遠い暮らしが続く。

Aさんの口数はかなり少なく、やりとりも最低限の言葉しか出てこない。常に伏し目がちに話す、その目に活気はなかった。

またAさんによると、広場内でも小さなコミュニティーが存在しているという。

一つ一つのグループで人種別の“島”ができていて、スーダン出身の人々が集まる島や、エリトリア、ソマリアなど分かれて生活しているという。仲間と集まり情報を分け合い、危険から身を守るという意味では、生き延びるための知恵でもある。

このような、「同郷コミュニティー」はテント村だけではなく、パリ市内でも複数見られる。その典型との言えるのが「アフリカ人街」だ。

コンゴにギニア…まるでアフリカ

パリ18区のシャトールージュ（Chateau Rouge）。アフリカの熱気にあふれ、店舗名も、スーダンやコンゴ、ギニアといったアフリカ諸国の名前が付けられた店が多く軒を連ねるなど、多くのアフリカ系移民が集まる地域だ。

この街を訪れると、そこがパリであることを忘れてしまうほどだ。アフリカ人街として形成された歴史も長く、特に地域の中心部には、肉に魚、民族衣装や髪に着ける装飾品を扱う店舗なども多く、老若男女が集まり活気あふれるエリアだ。

コンゴの食材をメインで扱う店舗では、キャッサバ芋や魚の燻製、アフリカでよく食べられるという野菜のペーストが売られ、ところ狭しと現地料理に欠かせない食材が並ぶ。

地元民だけではなく郊外から月に1回など足を運び大量に買い込んで行く人も多いという。

この地域の取材中、あることに気づく。それは、フランス語以外の言語がかなり多く飛び交っている点だ。

店内や路上では、アフリカ諸国の言葉でやり取りする姿も目立ち、日常の買い物や立ち話の多くが、フランス語以外だけで完結してしまう場面も少なくないという。

この店舗でも、店主と客はアフリカ諸国での言語で会話が成立していて、フランス語はほとんど話されていなかった。

もちろん、この地域でもフランス語で生活を営んでいる人が大多数を占めるが、買い物などの一定の範疇ならフランス語をほとんど使わずに済んでしまう。しかし、それは、フランス社会に出たときに必要な情報や支援にアクセスしにくくなる「壁」にもなりかねない。

コミュニティーの外に出た場合に、言語が通じないと結果的に情報にアクセスすることもできず、必要な支援も受けることも出来ない現状が差し迫っている。

移民の言語習得の現場は、どうなっているのか。

移民ゆえに必須な言語習得

筆者が訪れたのは、パリ市内10区 FLA（Francais langue d’accueil）移民向け語学ボランティア団体。

国などから支援金が投じられ、現在150人以上のボランティアが参加。現在、約40カ国650人の移民や庇護申請者を受け入れている。

この日、取材したのは、フランス語を2カ月前程から勉強を始めたクラス。

参加者は、スーダン・ソマリア・パキスタン・南スーダン・アフガニスタンからの生徒。皆およそ20−30代の若者だ。

授業は非常に和やかに進み、性別や年齢、宗教などは関係なく、フランス語の勉強に勤しんでいた。出身国同士が緊張関係にあっても、「この教室の中に入るときは、外の対立をドアの外に置いてくる」という暗黙のルールが共有されているという。

ここでは「難民コミュニティー」ではなく、「同じフランス語学習者」として出会い、学ぶ姿勢が求められているのだ。

筆者も体験 授業で重要視されていた“緊急性”

授業は、アルファベットの発音から始まり、出席の確認、天気の表現授業などから行われる。

フランス語初心者の筆者も飛び入りで参加させてもらったが、私の拙いフランス語のレベルに合わせて単語を選び話しかけてくれるなど、とても明るい雰囲気だった。

ここまでは、想像していた一般的な語学学校の授業と同じだったが、このあとから移民向け語学レッスンの側面を見せ始める。

ここからかなり生活に実践的な表現の学習となっていく。頭・首・腰などの人体の部位について表現を学び、体の不調や、医者への電話のかけ方、など生活に紐付いたフレーズや単語を中心に学ぶのだ。

また、他の中・上級の別のクラスでは、さらに実践的で、実際の求人を参考に、見方や仕事の条件面での比較など、フランス社会で生き延びる術を習う。

授業で重要視されていたのはまさに命の危機や差し迫った緊急性をどのように対処するのかという点だ。生徒たちは和やかな笑顔をのぞかせる一方で、その目は切迫感に満ちていた。

「言葉を学ばなければここに居続けられない」という雰囲気が、教室の空気には確かにあった。

ヨーロッパをさまよい路上生活から団体スタッフに

また、この団体「FLA」には卒業生がスタッフとして働いている。

アフガニスタン出身のパルウィズ・アクバリさん（39）。

彼は戦争による祖国離脱からフランス定住に至るまでの長い旅路と、移民としての挑戦、そしてフランスの移民政策や支援体制への意見を率直に語ってくれた。​

戦争で故郷を追われた少年時代

アクバリさんはタリバンが台頭する1998年、アフガニスタンから13歳で家族とともにカブール近郊からイランへ避難。​一家9人で出国し、過酷な移動の途中で姉を亡くし、イランでは2011年まで不安定な労働を続けながら生活基盤を必死に支えたと振り返る。​

2011年にヨーロッパを目指して出発し、ギリシャ、北マケドニア、セルビア、イタリア、ベルギー、オランダ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーと各国を転々としたが、ノルウェーでもイタリアでも庇護申請は却下された。​

行き先を失う中で親族の勧めもあり、2015年8月にパリへ到着。2016年3月に難民認定を受けることに…そのときを振り返り、「フランスは私に優しかった」と感慨深く話す。​

しかし、フランス到着直後の生活は困窮を極めた。当時彼には支援の手が差し伸べられることはなく、サン・マルタン運河近くで約1か月半、寝袋で路上生活を送ったという。

​生活はボランティア団体頼みで不安定な生活が続いていたが、「助けてくれる人と場がここにはある」と実感したことが他国へ去らずフランスに残る大きな動機となった。

その後、移民支援団体と出会い、今勤める団体でフランス語を学び、ボランティアなどとして関わる中で23年からは社会・言語のコーディネーターとして雇用されるようになった。​

言葉と住まい、仕事――移民の「3つの壁」

自らの過去を振り返りつつ多くの難民が支援なく取り残される現状への怒りや問題意識を持つアクバリさん。しかし、今は「自分は動けるし、他の人を助ける側にも回れる」と考えることが出来るという。

移民・難民が直面する最大の課題は「成人した後にゼロから人生をやり直すこと」だと強調する。

特に「言語」「仕事」「住まい」の3つが鍵であり、これらを確保できなければ孤立と困窮が続く一方で、自分は協会の支えや自ら動くことで道が開けたという。​

いまもタリバン支配下の祖国を夢に見るほど戦争の記憶は生々しく、アフガニスタンに安心して戻れないことに深い悲しみを抱くアクバルさん。

一方で、フランス社会や文化を深く知るようになった自分は「アフガン人でありながら、フランスをよく知っている」と感じていて、祖国の言語と文化を大切にしつつ、フランス人としてもここに根を張り、「二つの文化を持つことが自分を豊かにする」と語ってくれた。

支援者が抱える歯がゆさ こぼれ落ちる人たち

移民向け言語団体の授業は、現在のフランスの移民政策と社会の縮図とも言える。

パリ・サンマルタン運河近くにあるボランティア団体「Français Langue d’Accueil」は、「Accueil＝受け入れる」というその名の通り、フランス語を入り口にして移民や亡命希望者を社会へつなぐ拠点だ。しかし、その目指すところは単なる言語指導の話だけではない。

団体トップは何を考え、どのような行動をとってきたのか、移民を「統合」するとは何か、そしてそれは彼らのアイデンティティの喪失を意味するのか。​率直に質問した。

「フランス語は生き延びるための道具」

話をしてくれたのは、団体を取り仕切るであるセシル・トマ事務局長（54）。

団体が生まれたきっかけは、十数年前、アフガニスタンからの難民がサン・マルタン運河沿いに大量に流れ込んだ事だった。

テントや簡易シェルターが並ぶ中、近隣住民たちは「まず言葉だ」と考えた。行政による整った受け入れ態勢がない中で、フランス語ができなければ役所の窓口にも行けず、医者にもかかれず、仕事も見つからない。「ほとんど生存にかかわるレベルで、フランス語が急務だった」とセシルさんは振り返る。​

そういった地元市民の動きから団体となり、いまでは年間約650人の移民や亡命申請者を受け入れている。出身国は約40カ国。スーダン、アフガニスタン、ソマリア、チベット、ウクライナなど、経済的安定だけではなく、紛争や迫害、政情不安を逃れてきた人たちが教室を埋める。

彼らの多くは外国語はおろか、母国語の読み書きも不十分な人が少なくない。役所のフォームをオンラインで埋めることなど到底できず、「まずは自分の名前を書き、地下鉄の路線図を読み、役所から届いた手紙の意味をつかめるようにする」ところから授業が始まるという。

インタビュー中セシルさんが繰り返したのは、「フランス語習得は自立への道」という言葉だった。

役所での滞在許可申請、住居申請、社会保障の手続き、学校とのやり取り、職探し――こうしたすべては言葉が入口となる。そういった点からも、団体が提供するのは「語学」以上のものであり、「フランス語を通じた生活技術」と「社会の一般常識」を学ぶ場でもあると強調する。​​

また、教室では、難民たちの出身や宗教、ジェンダーは関係なくあえて“混ぜる”。

先述した通り、スーダン人と南スーダン人、ムスリムとキリスト教徒、男女が一つの机を囲み、フランス語で自己紹介をし、授業が運営されていた。

このような場を支えているのは、150人を超えるボランティア。元教員、引退した会社員、学生などが、授業やイベント運営に関わる。 セシルさんは「移民政策が厳しくなればなるほど、市民の側の連帯が強くなる」と語る。

政府や行政が難民に冷たくなるたびに、これに反発するように「何かせずにはいられない」という人々が団体の支援に回ってくれるという。そういった意味でも、ここでの授業は世界が保守的な考えの中「排除」の舵を取る一方で、あえて逆行するような形となっている。​

そして、全てがうまくいってきたわけではない。

不安定な生活、劣悪な住環境、限られた収入、精神的なトラウマ…こうした要因で、登録しても数週間で来なくなる人も少なくないという。

協会の試算では、年間の受講希望者のうち、およそ15％が途中で姿を消す。

彼らの一部は仕事を見つけて別の生活に移るが、多くは極度の疲弊やホームレス状態、うつ状態に追い込まれ、教室に通う余力を失っていく。​

そうした人たちを前に、団体ができることには限界があるとも話す。

深刻なメンタルの問題を抱える人には病院や専門機関を紹介するしかないし、法的なトラブルを抱える人には弁護士を案内するしかない。「私たちにあるのは机と紙とペンだけ。だからこそ、できることとできないことの線引きをしなくてはならない」とセシルさんは語った。

移民の支援に奔走するセシルさん。一方で、支援の最前線にいる彼女が危惧する状況が今目の前に差し迫っていた。

厳格化する移民法と「時限爆弾」

いま、セシルさんが最も懸念するのは、移民・亡命者に対する法制度の変化だ。

2025年1月からは、滞在許可の取得・更新に必要なフランス語能力のレベルが引き上げられる。これによって、「生き延びるための必要最低限のフランス語」すらおぼつかない人々に、より高い言語水準が求められることになる。​

団体にはすでに例年以上の受講希望者が押し寄せている。

しかし、読み書きに慣れていない人が短期間で政府が要求するレベルに達するのは容易ではない。それをクリアしなければ、滞在許可が出ない、あるいは更新されず、「不法滞在」とされるリスクが高まり国外退去命令（OQTF）を受ける人も増えるだろうと指摘した。

※OQTFとは フランス滞在許可証の発給が拒否された場合や、不法滞在の場合などには、県知事が「国外退去命令」または「フランスからの退去義務（OQTF）」を決定出来る制度

この決定を受けた場合、不服申し立ては可能だが、通常自身で30日以内にフランスから出国しなければならない。

セシルさんはこの状況を「時限爆弾」と表現する。

滞在許可を得られないままフランス社会にとどまり続ける人々は、ホームレス化し、非正規労働に流れ込み、不法状態で社会の暗部に押し込められる。そして、法的にも社会的にも「見えない存在」として生き続けることになっていく。

一方でフランス社会は急速に高齢化し、介護、清掃、飲食、建設、警備などの現場では、すでに多くが移民・難民の労働によって支えられているのが現状だ。

特に高齢者ケアの需要は増える一方で、フランス人の若い労働力は足りない。その矛盾を前に、「なぜフランス政府は働きたい人をここまで締め出そうとするのか」と、セシルさんはいぶかしむ。

筆者が気になっていたフランスの「統合政策」についての疑問点を彼女に率直にぶつけてみた。移民としてフランスに渡り、生活する人々は自らを何人と表現するのか。

それは「フランス政府の取り組みは移民のアイデンティティを奪う「統合」なのか。それとも、多様性を前提にした「共生」なのか。」という点だ。

セシルさんは、この二つをはっきりと区別していた。

彼女が否定するのは、「移民をフランス人と同じように“フォーマット”してしまおう」という発想だ。それは「統合」ではなく「同化」であり、現実的でもなければ望ましくもない。いまのフランスには「典型的フランス人」など存在しない。肌の色も宗教もバックグラウンドも多様であり、「誰が真のフランス人か」を決める明確な線など引きようがないというのだ。

セシルさんの言う「統合」とは、公共の場で共有されるべきルールと価値（宗教的自由、民主主義、人権、男女平等など）を理解し、そのなかで皆が暮らせるようになることだ。

授業や市民活動を通じて学ぶのは、「強制的な生活の仕組みの学習」という同一化ではなく、「この国ではこのようにルールが作られ、守られている」という枠組みだ。

一方で、家庭やコミュニティーの中で母国語を話し、宗教的な考えも保持しつつ、故郷の食文化や習慣を守ることは否定されない。「公共の場ではフランスのルールを共有し、私生活では自分であり続ける」――その二層構造こそが「共生的な統合」と表現した。

アイデンティティー喪失ではなく「重ね合わせ」

他国で過ごすことによってその人のアイデンティティは失われてしまうのか。

こういった不安は、移民の側にも、受け入れる社会の側にもある。

フランス社会やメディアでは、「彼らをしっかり同化させなければ危ない」「フランスがフランスでなくなってしまう」といった風潮が根強い。一方で移民の当事者たちは、「フランス語を覚え、ここで働き、子どもがここで育つうちに、本来の自分が消えてしまうのではないか」という恐れを抱くこともあるという。

セシルさんは、この問題に別の視点から指摘する。

「移民はフランスに来た時点で、すでに一つの物語と文化を携えており、それを消し去ることはできないし、するべきでもない。フランス語を学び、この地で働き、友人を作り、市民としての権利と義務を知ることは、『元のアイデンティティの上に、新しい層を重ねること』に近い。 それは喪失ではなく、文化の重層化だ。​」と述べた。

彼女自身、人生の半分以上を外国で過ごし、現地社会に受け入れられた経験がある。

その記憶から、「自分が外国人として尊重されたように、ここに来る人たちも尊重されるべきだ」と考えている。だからこそ、「移民はフランス人の型に合わせるべき存在」ではなく、「それぞれ異なる物語を持った人間」であり、その物語に耳を傾けることが、異文化や見知らぬ外国人に対する、言葉にできない恐怖や偏見から乗り越える唯一の道だと強調する。​

「恐怖」を和らげるカギは「個人の物語」

翻ってみて、我々日本人はどうなのか。移民を受け入れるのか、受け入れないのか。まだ政治的にも議論の途中である。

一方で、外国人労働者などの議論が熱を帯びる中、旅行者ではない外国人を受けいれる文化的・精神的な土壌は成熟しているのだろうか。

今の日本について、セシルさんは「知らないものを怖がるのは人間として自然だ」と率直に認めた上で、恐怖を和らげる鍵は「個々の物語に触れること」だと語った。

「移民」という言葉は「大勢の見知らぬ人が押し寄せるのでは」という漠然とした不安をかき立てるのではないか。しかし、目の前の一人が自分の家族や友人と大して変わらない願いや不安を抱えていると分かれば、見え方は変わる。

仕事が欲しい、家族を守りたい、子どもに教育を受けさせたい―その思いは、出身国や宗教が違っても同じだ。​

団体が行っている「フランス語と社会参加を通じた統合」は、そうした個々の物語を聞き取りつつ、新しい社会のルールと出会わせる営みでもある。そこでは、フランス社会の側もまた変化を迫られている。

統合か共生か、そしてアイデンティティは失われるのか。外国人を巡る政策が熱を帯びる日本はどうなっていくのだろうか。

少なからずフランスでは、移民に「元の自分を捨てろ」と迫るのではなく、「ここで共に生きるためのルールと言葉を共有しよう」という意思を持つ人々が現場にはいる。

その考え方を学んだ生徒たちは、移民としてフランスで暮らす中で様々なルーツの人々とふれあい、一つのアイデンティティを失うのではなく、二つ、三つのアイデンティティを重ね持つようになっていく。

そしてまたきょうも、言語クラスで交わされる視線やことばの積み重ねが、「フランスとは何か」「誰がフランス人か」という問いを更新していく。

移民が持つであろう「重層化するアイデンティ」の先にあるのは、どのような暮らしか。そしてそれはどのような国を形作るのか。

その答えはまだ誰も知らない。

（FNNパリ支局長 陶山祥平）