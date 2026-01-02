日本列島は、日本海側を中心に新春から大雪となっています。今夜は東京都心でも雪が積もる可能性があります。

北陸地方の上空、およそ5500メートルにはマイナス39℃以下の強い寒気が流れ込む見込みで、石川県内も朝から雪が降り続いています。

住民

「お正月から、1日から2日で積もりました。（大変ですね）みんな一緒」

午後3時現在の各地の積雪は、珠洲で22センチ、白山河内で13センチ、輪島で10センチ、金沢で8センチとなっています。

あすの昼までに降る雪の量は、多い所で加賀の平地で20センチ、加賀の山地で50センチ、能登の平地、山地で30センチと予想されています。

この強い冬型の気圧配置はあすの午前中まで続きますが、午後には次第に緩み、平地の雪は落ち着いてくる見込みです。

最新の気象情報について、内藤俊太郎気象予報士の解説です。

日本海側の大雪は、あす朝までがピークとなります。一方で関東地方にも雪雲が流れ込んで平地で積雪のおそれがあります。

2日午後4時ごろの天気の様子です、日本海側は広く雪が降っています。きょうは、松江や金沢など市街地でも積雪が増えています。

この後の雨と雪の予想です。日本海側は午後5時以降も雪が降って、今夜は関東地方にも雪雲が流れ込みます。広く見ますと、関東は広く雪が予想されていて、東京都心も一時的に雪が降ります。東京都心で大通りに雪がどっさり積もったり、交通機関が大きく乱れることはありませんが、裏道や歩道などはうっすら積もる可能性がありますので、路面の凍結、お気をつけください。

そして、今夜以降も日本海側、特に北陸や山陰で雪が強く降ります。あす日中は雪がピークを越えますが、断続的に積雪が増えるでしょう。交通障害に十分警戒をしてください。