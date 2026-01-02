第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は２日に往路が行われ、１区１７位でスタートした青山学院大が５区に起用されたエース黒田朝日の区間新記録の快走などで逆転し、３年連続の往路優勝を飾った。

早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）が大会史上、稀に見る逆転劇を解説する。（デジタル編集部）

青山学院大は見事にギャンブルを当てた。昨年はともに区間賞をとった４区・太田蒼生、５区・若林宏樹（区間新）のように計算できるランナーが今年はいなかったが、２区に起用すれば確実に区間賞を取れる黒田を５区に配置しての大逆転劇だった。

ただ、黒田の走りには「ギャンブル」の言葉だけでは片づけられないすごさがある。どの区間を走ってもトータルで考えられるということだ。過去に２区を２度快走した黒田の走りを見て私は「２区は（権太坂や『戸塚の壁』がある）上りへの適性よりもペース配分が重要」と感じていた。

きょうの５区の走りを見ていても、平地と変わらないフォームで、スピード感はさほど感じられないのに従来の区間記録を２分近く更新した。２年生で箱根駅伝にデビューして、もともとトップタイムは持っていなかったが、４年生になって追いつき、うまさが際立つ走りに、強さも加わってきた。

小田原中継所でトップ中央大と３分２４秒あった差を逆転し、昨年区間２位の早稲田大・工藤慎作を２分半も上回る区間タイムで走る圧巻の内容。山を下り切った最後の最後でトップを明け渡した工藤は、昨年ほどの勢いはなかったが、タイムは１５秒遅いだけで、特別悪い走りではなかったように思う。

各校の復路のメンバーを考えると、前半の劣勢をひっくり返したエースの走りが青山学院大の総合３連覇への視界を良好にした。特に、層の厚さでは出場校中で随一で、青山が最も警戒していた駒沢大に往路で５分近い差をつけたことは大きなアドバンテージだ。

ただし、３日朝は厳しい冷え込みが予想され、山下りでは何が起きるか分からない。６区と、有力選手が当日変更で入りそうな７区をセットで考えれば青山学院以外の有力校にもまだまだ見どころがありそうだ。

たけい・りゅうじ １９７１年生まれ。東京・国学院久我山高で高校初の５０００メートル１３分台をマーク。早大時代は箱根駅伝で４年連続区間賞（１区、１区、７区、４区）、うち３度が区間新記録で、同期の花田勝彦、櫛部静二と並び「三羽がらす」と呼ばれた。卒業後はエスビー食品で２００２年びわ湖毎日マラソンを２時間８分３５秒で優勝。０２年アジア大会男子マラソン銅メダル。引退後はエスビー食品のコーチ、監督を歴任。現在は「したまちアスリートクラブ」の監督として小、中学生を中心とした後進ランナーの指導にあたっている。