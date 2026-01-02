フジテレビ系「東京ひとりぼっち」が２日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、さらば青春の光・森田哲矢がＭＣを務めた。

家に帰れば“ひとりぼっち”なゲストを迎え、悲哀あふれるトークを繰り広げるバラエティー。

ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史は、２０１９年に離婚したことを振り返りながら「（現在は）近く住んでるから、元嫁と娘が。うん、元嫁の彼氏もね…」と微妙な距離感を吐露。

「（仕事で）大阪に行ったときとか、娘に豚まんとかシュウマイとか。あと、高知によく仕事行くんで、鰹のタタキとか買っていくのよ。娘のためにやで？」と話した。

つづけて「娘のために（お土産を）買って行って。で、娘が住んでるマンションまで行って…。ドアノブにかけて帰るっていう…。これ、めちゃくちゃ寂しいのよ」と切ない表情で明かした。

番組スーパーでは「娘へのお土産は置き配スタイル」と入り、森田が「元嫁の彼氏も食うてるわけでしょ？」と聞くと、藤本は「食うてないよ！食うてないやろ！食えるか？元旦那が買ってきたお土産を食える？」と真顔で猛反論して爆笑させていた。

藤本はタレントの木下優樹菜と２０１０年に結婚。２児をもうけたが、２０１９年に離婚した。