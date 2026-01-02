66Ç¯ËÙÆâ¡¢78Ç¯¿·±º¡¢90Ç¯ºØÆ£²í¡¢02Ç¯·¬ÅÄ¡¢14Ç¯¿ûÌî¡¡¡È¸áÇ¯¡É¤Ïµð¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ª¡©
¡¡º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¡Ö¸á¡×¡£¸áÇ¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡È¸áÇ¯¡É¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸áÇ¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢1954Ç¯¤ËÃæÆü¤Î¿ù²¼ÌÐ»á¤¬1.39¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢66Ç¯¤¬ËÙÆâ¹±É×¡Êµð¿Í¡Ë¤Î1.39¡¢78Ç¯¤¬¿·±º¼÷É×¡Êµð¿Í¡Ë¤Î2.81¡¢90Ç¯¤¬ºØÆ£²í¼ù¡Êµð¿Í¡Ë¤Î2.17¡¢02Ç¯¤¬·¬ÅÄ¿¿À¡¡Êµð¿Í¡Ë¤Î2.22¡¢14Ç¯¤¬¿ûÌîÃÒÇ·¡Êµð¿Í¡Ë¤Î2.33¤È¡¢µð¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤âµð¿Í¤ÎÅê¼ê¤«¤éºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬»³粼°Ë¿¥¡£»³粼¤Ïºòµ¨ËÉ¸æÎ¨¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î2.07¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ºß3Ç¯Ï¢Â³¤Çµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£Ãæ¤À¤¬¡¢23Ç¯¤¬2.72¡¢24Ç¯¤¬2.81¤È3Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÉ¸æÎ¨2ÅÀÂæ¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¤«¤é»³粼¤Î²ÝÂê¤Ï²Æ¾ì°Ê¹ß¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£ºòµ¨¤â3¡¦4·î¤¬·î´ÖËÉ¸æÎ¨0.00¡¢6·î¤¬·î´ÖËÉ¸æÎ¨1.26¡¢7·î¤¬·î´ÖËÉ¸æÎ¨0.41¤È¡¢7·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨1.07¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8·î¤¬·î´ÖËÉ¸æÎ¨4.98¡¢9·î¤¬·î´ÖËÉ¸æÎ¨4.18¤È¡¢8·î°Ê¹ß¤â½ÕÀè¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¢§ ¸áÇ¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨
1954Ç¯¡§1.39¡¡¿ù²¼ÌÐ¡ÊÃæÆü¡Ë
1966Ç¯¡§1.39¡¡ËÙÆâ¹±É×¡Êµð¿Í¡Ë
1978Ç¯¡§2.81¡¡¿·±º¼÷É×¡Êµð¿Í¡Ë
1990Ç¯¡§2.17¡¡ºØÆ£²í¼ù¡Êµð¿Í¡Ë
2002Ç¯¡§2.22¡¡·¬ÅÄ¿¿À¡¡Êµð¿Í¡Ë
2014Ç¯¡§2.33¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¡Êµð¿Í¡Ë