「シンプルなアウターしかない」→【ZARA】へ！ 40・50代が試したい「主役級コート」

いつもシンプルなデザインのアウターを選びがちなミドル世代は、トレンドのフェイクファーを上品にあしらった「主役級コート」に目を向けてみて。今回紹介する【ZARA（ザラ）】のコートは、ふわふわの襟がコーデに華やぎを与えてくれそうです。ぜひ取り入れて、大人に似合う上品な着こなしに仕上げてみて。

リッチな雰囲気が漂うフェイクファー付きコート

【ZARA】「ウール フェイクファーラペル ベルト付きコート」\22,990（税込）

取り外し可能なフェイクファーラペルが華やかなコート。ボリュームのある襟が、リッチな雰囲気を漂わせます。今季のトレンドであるベルト付きのデザインが、着こなしにメリハリをプラスしてくれます。ライトミンク・ブラックという上品な色展開で、ミドル世代にぴったり。

着まわしやすいショート丈のフェイクファー付きコート

【ZARA】「ZWコレクション フェイクファー襟ウールコート」\19,990（税込）

パンツともスカートとも合わせやすいショート丈のコート。取り外し可能なふんわりとしたフェイクファーの襟が、コーデのアクセントになってくれます。落ち着きのある、大人コーデにも取り入れやすい色味で、着まわしやすさも魅力です。ジーンズと合わせたラフなスタイルや、フレアスカートでフェミニンに仕上げるのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M