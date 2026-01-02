テスト20点の息子に「いい加減にしろ！」と怒鳴る夫。険悪な父子を仲裁してくれた義母の『愛あるお説教』

筆者の友人・H代は中学生の息子と夫、義母の4人で暮らしています。現在のH代の悩みは、息子の成績がとてつもなく悪いこと。どうしたものかと頭を抱えていたH代だったのですが……。

勉強嫌い

私の息子は勉強が嫌いで、成績がとても悪い状態です。



定期テストの前さえ勉強している所を見たことがありません。



しかし、とても優しく素直な子だったため、私は仕方がないかと半分あきらめていました。

義母曰く、夫も学生時代は勉強が苦手だったとか。



息子に勉強を聞かれても聞こえないふりをすることがあり、私との会話の中でも勘違いや思い違いが多いのも事実でした。

定期テスト

ある日、息子の定期テストの結果表に保護者のコメントを書く欄があるため、息子が「書いて」と持ってきました。



結果を見ると、主要5教科が500点中200点。



特に数学は20点台だったため、さすがに「どうしたの？ これ」と言ってしまいました。

次の日の朝、結果表を見た夫はいきなり息子を怒鳴りつけました。



「何だ！ この点数は？ いい加減にしろ！ これじゃあ高校なんか行けないぞ！」



あまりの剣幕に、息子は驚いて黙り込んでしまいました。

夫は息子の将来を案じるあまり余裕がなかったのか、そのまま文句を言い続け、終いには「俺でさえもう少し点数良かったぞ！」と言い出したのです。