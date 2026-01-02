Áª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È8¤Î´é¤Ö¤ì¤¬·èÄê¡¡¥×¥ì¥ß¥¢Àª¤¬4¹»¤¬À¸¤»Ä¤ê¡ÄÎ®·ÐÂçÇð¡ßÂçÄÅ¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤¬¼Â¸½
¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢ÂçÄÅ¤é¤¬8¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿
¡¡Âè104²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î3²óÀï¤¬1·î2Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê¤à8¹»¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ï´ÓÏ½¤Î4¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢2»î¹ç¤Ç10¥´¡¼¥ëÌµ¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó²¦¼Ô¡¦Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢0-1¤ÇÀËÇÔ¡£ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤È¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÎÅìÀ¾¥×¥ì¥ß¥¢ÂÐ·è¤ÏÄëµþÄ¹²¬¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÅÀº¹¤Ï1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄëµþÄ¹²¬¤¬¾»Ê¿¤òÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¿å¸ý¡Ê¤ß¤Ê¤¯¤Á¡¿¼¢²ì¡Ë¤«¤é4¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ²÷¾¡¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤ÎÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÏÉÙ»³Âè°ì¡ÊÉÙ»³¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëDFÂ¼¾å·Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤òFW»³²¼¸×ÂÀÏº¤¬¤¤Ã¤Á¤ê¤È·è¤á¡¢»î¹ç½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊ¬Äáºê¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ë5-1¤È²÷¾¡¤·¤¿Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢ÂÐ·è¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
¡¡ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤È¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÅìÊ¡²¬¤¬2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶½¹ñ¤¬¸åÈ¾¤ËÅÜÅó¤ÎÈ¿·â¤ò¸«¤»¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢PKÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢PK¥¹¥³¥¢5-4¤Ç¶½¹ñ¤¬¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¡£¹â±ßµÜÇÕU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ï¡¢ÄëµþÄ¹²¬¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢ÂçÄÅ¡¢Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Î4¹»¤¬¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤òÁÀ¤Ã¤¿ËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë¤Ï¼¯Åç³Ø±à¤Ë1-4¤ÇÇÔ¤ì¡¢·«¤ê¾å¤²½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤âÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë1-2¤ÇÇÔÀï¡£¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Î8¹»¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢1·î4Æü¤Ë¹ñÎ©¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë