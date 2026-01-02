◆全国大学ラグビー選手権▽準決勝 明大３７―１９京産大（２日・国立競技場）

京産大（関西２位）は５大会連続１２度目の準決勝に臨んだが、明大（関東対抗戦１位）に敗れて、初の決勝進出を逃した。

京産大は序盤から果敢なタックルで明大に立ち向かったが前半１４分、自陣ゴール前のハイタックルによるシンビン（一時退場）で１人少ない間に、相手ＦＷに先制トライ（Ｇ）を献上した。１８分には負けじと、バックスがサインプレーを決め、ＷＴＢエロニ・ナブラギ（３年）＝大分東明＝が中央へトライ（Ｇ）。７―７と追いついた。

だが、２１分に明大ＣＴＢ平翔太主将（４年）に走られて勝ち越しトライ（Ｇ）を献上。２９分にもモールでトライ（Ｇ）を追加されるなど、７―２７で前半を折り返した。

後半は、伝統のスクラムで優位に立てず、反則を連発。相手バックスにトライを奪われて突き放されると、終盤に２トライも届かなかった。

準決勝第１試合は早大（関東対抗戦３位）が、全国４連覇中だった帝京大（関東対抗戦４位）を３１―２１で破り、２大会連続の決勝進出。決勝は６大会ぶり早明決戦となった。

※数値は速報値。