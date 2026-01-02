13年ぶりに復活したフジテレビ系バラエティー番組「クイズ＄ミリオネア」（午後5時）が1日、放送された。

番組冒頭は過去放送回の復刻放送だった。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が04年放送回に登場し、1000万円を獲得。2代目MCを二宮和也が担当する本編にも登場した。番組では「21年の時を経て」と紹介された。

堀江氏が順調にクイズを突破する途中に過去映像が挿入される構成だった。前回出演演時はプロ野球の球団再編騒動の2004年。堀江氏はMCみのもんたさんに不敵な笑みを浮かべ「言ったらまずいんで。めちゃくちゃ仕込みまくってます。具体的に言えないんですけど。本当にびっくりしますよ？」と投げかけていた。

みのさんから「『思いっきりテレビ』で言いたくなるようなこと？」と投げかけられると、堀江氏は「時期も言えないんですよ」などと語っていた。

堀江氏は当該VTRを見終えると「これ出す？」と苦笑い。司会の二宮から「この1カ月後にフジテレビ買収騒動が起こる。まさに『えー』ってことです」と語った。

2度目の出演は途中で不正解。21年ぶりの1000万円獲得はならなかった。

堀江氏はフジ買収騒動をきっかけに、同局を事実上の出禁のような状態になっていたとされるが今年になって雪解け。昨年から番組出演が再開された。

「クイズ＄ミリオネア」は初代司会のみのもんたさんの鉄板フレーズ「ファイナルアンサー？」で一世を風靡（ふうび）した。番組は2000年4月から2007年3月末まで続いた。今回、2代目の司会として二宮和也が就任した。