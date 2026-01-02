ホラン千秋、『充電旅』のために免許取得「一生言われると思って…」 自身の恋愛観暴露へ
テレビ東京『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』のきょう3日午後5時45分から、「（祝）午年！行くぞ 北関東パワスポ温泉街道！草津から“伊香保”通ってゴールは日本三大厄除け開運大師ですが！ゲストは初登場だらけ！フット後藤＆上原浩治＆ホラン千秋が絶好調だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した新春4時間スペシャルを届ける。
【番組カット】いつもと違う一面！リラックスした表情を見せるホラン千秋
新春にふさわしく、おめでたいパワスポだらけの“北関東パワスポ温泉街道の旅”。群馬県の名湯“草津温泉”からスタートし、目指すゴールは日本三大厄除け開運大師の１つに数えられる厄除け開運大師“龍泉寺”。
ゲストライダーは初登場のメンバーが大集合。出川の言葉にツッコミを炸裂させる後藤輝基（フットボールアワー）と、出川が「憧れの人」と語る元メジャーリーガー・上原浩治が登場で大暴れ。さらにこの日のために免許を取得したというホラン千秋もドッキドキの行き当たりばったり“リアルガチ”。2026年最初の充電旅、はたして無事ゴールにたどり着くことはできるのか。
この日のためにバイクの免許を取得したという、初登場で気合十分なホラン千秋と合流。「取れなかったら出川さんに一生言われると思って必死でした笑」と語り、普段はニュースやバラエティで知的な印象のホランだが、レギュラー番組で3年ほど共演している出川の前では「レギュラーの収録とは打って変わってこんなに穏やかな収録ができるなんて」とリラックスした表情を見せる。日本三大下り宮の一つである貫前神社を訪れた一行は、運試しにおみくじを引くことに。ホランは「恋愛、将来は幸福になるって書いてある！」と前向きに喜ぶが、出川から鋭いツッコミが入ると「私、石橋を叩きすぎて割っちゃうんですよ」と、自身の慎重すぎる恋愛観を笑い飛ばす一幕も。
【番組カット】いつもと違う一面！リラックスした表情を見せるホラン千秋
新春にふさわしく、おめでたいパワスポだらけの“北関東パワスポ温泉街道の旅”。群馬県の名湯“草津温泉”からスタートし、目指すゴールは日本三大厄除け開運大師の１つに数えられる厄除け開運大師“龍泉寺”。
この日のためにバイクの免許を取得したという、初登場で気合十分なホラン千秋と合流。「取れなかったら出川さんに一生言われると思って必死でした笑」と語り、普段はニュースやバラエティで知的な印象のホランだが、レギュラー番組で3年ほど共演している出川の前では「レギュラーの収録とは打って変わってこんなに穏やかな収録ができるなんて」とリラックスした表情を見せる。日本三大下り宮の一つである貫前神社を訪れた一行は、運試しにおみくじを引くことに。ホランは「恋愛、将来は幸福になるって書いてある！」と前向きに喜ぶが、出川から鋭いツッコミが入ると「私、石橋を叩きすぎて割っちゃうんですよ」と、自身の慎重すぎる恋愛観を笑い飛ばす一幕も。