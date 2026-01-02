TikTokで話題になっているのは、わんことの別れを惜しむ男の子の姿。その一部始終は記事執筆時点で62万7000回を超えて表示されており、「立派な愛犬家ですね」「ウルッときた」「なんてかわいいの」などのコメントの他、17万4000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の男の子が『トリミングに行った愛犬ともう会えない』と大号泣】

2歳児とトリミングサロンに行ったら…

TikTokアカウント「lleeaa_0327」では、オーストラリアンシェパードの『レア』ちゃんの日常が紹介されています。この日、投稿主さんは、レアちゃんをトリミングサロンに連れて行ったそう。すると、一緒にいた2歳の息子さんが、突然泣き始めてしまったのです。

トリマーさんに連れて行かれるレアちゃんを見て、「えーん」と大泣きする息子さん。どうやら、どこかに行ってしまったレアちゃんが、もう帰ってこないと勘違いしてしまったよう…。絶望する息子さんを、お兄ちゃんが「すぐ戻ってくるよ」と励ましていたといいます。

別れが辛くて涙が止まらない！？

トリミングサロンを出たあとも、息子さんはなかなか涙が止まりません。楽しそうなお店に目もくれず、泣きながら歩いていたといいます。

実は、トリミングサロンに息子さんを連れて行くのは、今回が初めてだったとのこと。レアちゃんが知らない部屋に運ばれていく光景は、まだ2歳の男の子にとっては寂しすぎるものだったのでしょう。最後はパパに抱っこしてもらい、なんとか涙をのみ込むことができたのでした。

かわいい再会シーンにホッコリ♡

それから120分後。レアちゃんのトリミングが終わるころ、息子さんは自宅のペットケージに張り付いていました。お兄ちゃんと並んでレアちゃんを待ちわびる後ろ姿からは、レアちゃんとの絆が感じられます…。

レアちゃんが意気揚々と帰宅すると、勢いあまって息子さんに激突してしまったそう。しかし、息子さんは、そんなことよりもレアちゃんとの再会が嬉しくて仕方なかったようです。ぴょんぴょん飛び跳ねて、レアちゃんの帰還を喜んでいたとか…♡

2人の仲睦まじい姿に、心が浄化されるワンシーンでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「大事な家族で友達だもんね」「日頃からレアちゃんのこと大切にしてるんだねぇ」「お兄ちゃん優しくて微笑ましい」などさまざまなコメントが寄せられました。

