「チームのためなら何でもする」密着記者が見たロハスという男の献身　「野球人生の見本」が目指す“花道の3連覇”【現地発】

3連覇で花道を飾れるか――。チーム最年長のミゲル・ロハスは、来季限りで現役引退する意向を示している。メジャー屈指の守備力だけでなく、犠牲の精神でリーダーシップを発揮し、チームを束ねてきた。2連覇で終えた2025年シーズン、フィリーズとの地区シリーズを突破した10月9日。試合後、守護神として大活躍した佐々木朗希について、熱く語った。

「彼の活躍が見られて、本当にうれしいよ。自分は主役じゃない。チームが勝つために、仲間のためなら僕は何でもする。このまま彼がこの活躍を続けてくれるなら、11番は永久欠番、殿堂入りするよ」

慣れ親しんだ背番号11を佐々木に譲り、思い入れもあった。だからこそ、自分のことのように期待のルーキーの活躍を喜んでいた。チームのために、何でもする――。この言葉が、ロハスの献身的な姿勢を物語っていた。

24年シーズンは、遊撃手に本格的に挑戦したムーキー・ベッツを徹底指導。基礎固めの反復練習に付き添った。キャリアの大半を遊撃手としてプレーしてきたロハスにとっては、ベッツの成長は自らの出場機会が激減することにもつながる。だが、「もし毎日プレーできないのであれば、チームメートの手助けをする責任がある。チーム内での役割も理解している。ムーキーをサポートし、チームの勝利に貢献することは、結果的にチームがより多く勝つことにつながる。それが自分の役割だと思っている」と、ほぼ毎日、早出の特守に付き添っていた。

キャリア晩年の名選手たちが、目指す野球人生の見本でもあった。ロハスは14年にドジャースでメジャーデビューし、15年から22年まではマーリンズに在籍。当時の経験が、今にも生きているという。「若い頃、フィールド内外で模範となる選手たちをたくさん見てきた。キャリア終盤の選手、例えばカーティス・グランダーソンやイチロー・スズキ、マイアミで彼らと一緒にプレーして、ベンチから試合を見る視点や落ち着きぶり、そして、どうすればチームメートの助けになれるか、そういう考え方を学んだんだ」。プレーだけでなく、シーズンを戦う上でのマインドやチームに貢献する姿勢を間近で見てきた。その経験を、ドジャースで還元している。