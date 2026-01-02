¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛD¥¾¡¼¥ó3²óÀï¡¡Î®·ÐÂçÇð¤¬¶â»ÒÎ°µ×¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤ì°ú¤´ó¤»¾¡Íø¡¡ÂçÄÅ¤Ï¸åÈ¾AT¤ËPKÄÀ¤áµÕÅ¾¾¡Íø
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï2Æü¡¢3²óÀï¤Î8»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£D¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÄÅ(·§ËÜ)¤ÏÉÙ»³Âè°ì(ÉÙ»³)¤È·ãÆÍ¡£¸åÈ¾¤ÎÃæÈ×¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤ÞÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¸åÈ¾27Ê¬¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ìÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ËÆâÄê¤ÎÂ¼¾å·ÄÁª¼ê¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î46Ê¬¤Ë¤ÏPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò»³²¼¸×ÂÀÏºÁª¼ê¤¬·è¤á¾¡¤Á±Û¤·¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)¤Ï¡¢ÂçÊ¬Äáºê(ÂçÊ¬)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Á°È¾¤Ï1-1¤ÈÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¶â»ÒÎ°µ×Áª¼ê¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î³èÌö¡£¸åÈ¾2Ê¬¤Ë1ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¸åÈ¾24Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤2ÅÀÌÜ¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾41Ê¬¤Ë¤âÆ¬¤Ç¤¢¤ï¤»3ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¤Ï¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È5-1¤Ç²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¦3²óÀï D¥¾¡¼¥ó·ë²Ì
ÂçÄÅ(·§ËÜ)2-1 ÉÙ»³Âè°ì(ÉÙ»³)
Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ) 5-1 ÂçÊ¬Äáºê(ÂçÊ¬)