「シャッフルアイランド」かつよし＆フィーナカップル、オーストラリアで同棲開始 抱き寄せ密着ショットも公開「有言実行かっこいい」「ラブラブ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/02】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演したプロサッカー選手の君島克佳、フラダンサーの平瀬フィーナが1日、自身のInstagramを更新。かつよしが活動の拠点としているオーストラリアにて、2人で同棲を開始することを報告した。
【写真】恋リア出身美男美女カップル「ラブラブ」海辺での抱き寄せ密着ショット
かつよしは「今年からフィーナちゃんとオーストラリアで一緒に住み始めることになりました！！！」と報告。「シャッフルアイランドの時にも伝えてくれた言葉の通りに、海外に来ることを選んでくれたフィーナちゃんには感謝しかありません。あの時に伝えてくれてはいたけど、決して簡単な決断ではなかったと思います」とフィーナへ感謝した。「僕にとって海外生活は今年で、9年目になります。これまでは自分にのみベクトルを向ければ良かったものが、今年からはそうではなくなります。より一層責任感をもって、精進していきたいと思います！」とつづっている。
フィーナも「少し前から、ゆっくり準備を進めてきたこと。やっと、みんなに伝えられるタイミングがきました」とし「2026年からシャッフルアイランドで出会ったかつくんとオーストラリアで一緒に暮らすことになり、日本とオーストラリアの2拠点生活をスタートします」と伝えた。「番組の中で話していたあの言葉たちが、ちゃんと現実になりました。シャッフルアイランドで生まれた物語が、また新しい形で続いていくこと。こうして報告できるのが本当に嬉しいです」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「ついに」「有言実行かっこいい」「ラブラブ」「おめでとう」「素敵すぎる」などと反響が寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を"本能のままにシャッフル（入れ替わって）"していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。2人は「Season6」で成立。その後、交際していることを正式に報告し、オーストラリアと日本で遠距離恋愛を続けていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】恋リア出身美男美女カップル「ラブラブ」海辺での抱き寄せ密着ショット
◆かつよし＆フィーナカップル、同棲報告
かつよしは「今年からフィーナちゃんとオーストラリアで一緒に住み始めることになりました！！！」と報告。「シャッフルアイランドの時にも伝えてくれた言葉の通りに、海外に来ることを選んでくれたフィーナちゃんには感謝しかありません。あの時に伝えてくれてはいたけど、決して簡単な決断ではなかったと思います」とフィーナへ感謝した。「僕にとって海外生活は今年で、9年目になります。これまでは自分にのみベクトルを向ければ良かったものが、今年からはそうではなくなります。より一層責任感をもって、精進していきたいと思います！」とつづっている。
◆かつよし＆フィーナカップルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ついに」「有言実行かっこいい」「ラブラブ」「おめでとう」「素敵すぎる」などと反響が寄せられている。
◆「シャッフルアイランド」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を"本能のままにシャッフル（入れ替わって）"していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。2人は「Season6」で成立。その後、交際していることを正式に報告し、オーストラリアと日本で遠距離恋愛を続けていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】