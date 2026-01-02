◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)

往路を2位で終えた早稲田大学の花田勝彦監督が、インタビューに応じました。

1区から吉倉ナヤブ直希選手(2年)が区間7位ながらも1時間00分58秒を記録。第70回大会にレジェンドOB渡辺康幸さんが記録した大学記録を更新します。

さらに2区の山口智規選手(4年)、3区の山口竣平選手(2年)と上位でタスキをつなぐと、4区では鈴木琉胤選手(1年)がヴィンセント選手(東京国際大学)が持つ区間記録にあと1秒と迫る1時間00分01秒の激走。2人を抜き、トップ中央大学と1分12秒差で5区の工藤慎作選手(3年)につなぎます。

“山の名探偵”は区間3位の力走で一時首位を奪取。しかし、青山学院大学の黒田朝日選手(4年)が驚異的な追い上げで逆転を許し、18年ぶりの往路優勝にあと18秒届きませんでした。

花田監督は「勝てると思ったんですけどねえ。黒田くんがあそこまで来るとは思わなかった」と苦笑い。それでも「ほぼ想定通り」だといいます。「本当にみんな頑張った。見せ場は作れた」と往路の選手たちをねぎらいました。

3日の復路は、前回も6区で区間5位と快走した山粼一吹選手(3年)が出走予定。勝利のためのポイントは「下り」と話し、「明日まだいい選手を残している。青山学院の主力と競りながら、できれば先行するような展開に持って行ければ」と、総合優勝に向け闘志をのぞかせました。