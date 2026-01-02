キハチ青山本店で苺尽くし♡いちごさん限定アフタヌーンティー登場

苺がもっとも輝く季節に、キハチ青山本店から心ときめく限定メニューが登場します。佐賀県のブランドいちご「いちごさん」を主役にしたアフタヌーンティーと、キハチを代表するナポレオンパイが、2026年1月15日より期間限定でスタート。産地とのつながりを大切にしながら、素材の魅力を丁寧に引き出したKIHACHIならではの美味しさが詰まった内容です。真っ赤に艶めく苺とともに、上質なティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

いちごさん尽くしのアフタヌーンティー

青山本店限定で登場する「KIHACHIのアフタヌーンティー～いちごさんスペシャル～」は、佐賀県平川いちご農園で育てられた「いちごさん」を贅沢に使用。

苺のショコラショートケーキや苺のムースタルト、プリン・ア・ラ・モード、苺のクレープ濃苺ソースなど、見た目も味わいも華やかなスイーツが並びます。

セイボリーには苺のカプレーゼやスモークした伊達鶏とアボカドのサンド、フライドポテトパルミジャーノ掛けを用意。

ウェルカムドリンクと赤ワイン・白ワイン・コーヒー・紅茶・ハーブティーのフリードリンク90分制付きで、価格は8,000円(税込)。

※フレッシュの苺は「いちごさん」を使用しています。

※1名様からご用意いたします。

名作ナポレオンパイの限定仕立て

苺が美味しい季節だけに登場する「KIHACHIのナポレオンパイ～いちごさんスペシャル～」は、キハチの歴史を象徴する逸品。

サクサクのパイ生地に、苺とクレーム・シャンティ、ディプロマットクリームを重ね、酸味と甘み、食感のバランスを追求しています。

青山本店1Fでは1カット1,800円(税込)で提供され、2Fメインダイニングでは完全予約制コース料理のデザートとして楽しめます。

※数量限定、天候・仕入れ状況により変更の場合があります。

青山本店だけの特別な苺体験

本企画は「美食半島」※を通じた食材との出会いから生まれた、KIHACHIならではの取り組み。半島地域の魅力ある食材をスイーツで表現し、苺の新たな魅力を引き出します。

アフタヌーンティーは2026年1月15日(木)～3月16日(月)まで、①11:30②14:00③14:30④15:00の各回2時間制で提供。季節限定の美味しさを、青山の落ち着いた空間で堪能できます。

※美食半島とは…日本の半島振興を目的とした国土交通省の取り組みです。

※天候・仕入れの状況により、食材やメニュー、実施期間が変更になる場合がございます。

苺が主役の、とっておきの時間

真っ赤に艶めく「いちごさん」の魅力を、スイーツとセイボリーで多彩に楽しめるキハチ青山本店の限定企画。丁寧に作られた一皿一皿が、苺の季節ならではの幸福感を運んでくれます。

アフタヌーンティーでゆったり過ごす午後も、ナポレオンパイで味わう至福のひとときも格別♡今だけの特別な苺体験を、ぜひ青山で楽しんでみてください。