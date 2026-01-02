¡Ö¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È³ÑÌîÈ»ÅÍà2025Ç¯¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥á¤Ë¶ÃØ³¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÏ©Àþ¿Þ¤«¤È¡×¡Ö±§Ãè¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×
¡Ö¤³¤ì¤¾À¤³¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¡×¶Ã¤¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥
¡¡¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î³ÑÌîÈ»ÅÍ¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿ºòÇ¯¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¡¢°ìÀ¸¤Ç¤³¤ì¤Û¤É°ÜÆ°¤¹¤ëÇ¯¤Ï¤â¤¦Ìµ¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤°ÜÆ°¤·¤¿¤Î¤ÇµÇ°¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤êÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ºòÇ¯¡¢À¤³¦Ãæ¤ò°ÜÆ°¤·¤¿µ÷Î¥¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¥Ã¥×¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£Î©ÂÎÅª¤ÊÃÏµåµ·¤Î¾å¤ò³ÑÌî¤¬¾è¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤äÎó¼Ö¡¢¼Ö¤¬ÀÖ¤¤Àþ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ø¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ë¡Ö¤É¤³¤«¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÏ©Àþ¿Þ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡×¡Ö¤³¤ì¤¾À¤³¦¤ò¶î¤±²ó¤ë¡×¡Ö¿ô¤¨¤Æ¤ß¤¿ Èô¹Ôµ¡72²ó¡¿¼Ö¡¦ÅÅ¼Ö37²óÌé¡ª¡ª¡×¡ÖÃÏµå¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢±§Ãè¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡Á¡×¡ÖÅÓÃæ¤«¤é¤¢¤ä¤È¤ê¥¢¥×¥ê¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂÎ¤¬»ñËÜ¤Ê¤ó¤À¤Ê...¡×¡Ö¤³¤Î°ÜÆ°¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£