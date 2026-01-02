¶å½£Àª¤ÎÅìÊ¡²¬¤ÈÂçÄÅ¤¬¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËÌÀ°Å¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï2»î¹ç·×10ÆÀÅÀ¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È8·èÄê¡Û
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï2Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂôÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤Ç3²óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ù¥¹¥È8¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Á°²ó4¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ï°ì»þ2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢1ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¶½¹ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢PKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ½àÍ¥¾¡¤ÎÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÏÉÙ»³Âè°ì¤òÁê¼ê¤Ë1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËPK¤ò³ÍÆÀ¡£»³²¼¸×ÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¤³¤ì¤ò·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾¡Íø¤ò¹ð¤²¤ë¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£Æ±ÁíÂÎÍ¥¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ï2²óÀï¤Î6ÆÀÅÀ¤ËÂ³¤¤¤Æ4ÆÀÅÀ¡£2»î¹ç·×10ÆÀÅÀ¤È¹¶·âÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£ÂçÊ¬Äáºê¤ÏÁ°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¢¡3²óÀï¤Î·ë²Ì
¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë1¡½0¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë
ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë1¡½0¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë
¿ÀÂ¼³Ø±à4¡½0¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë
ÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë2¡½1À»ÏÂ³Ø±à¡ÊµÜ¾ë¡Ë
¶½¹ñ2¡½2ÅìÊ¡²¬¡ÊPK5¡½4¡Ë
¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë4¡½1ËÙ±Û¡ÊÅìµþA¡Ë
ÂçÄÅ2¡½1ÉÙ»³Âè°ì
Î®ÄÌ·ÐÂçÇð5¡½1ÂçÊ¬Äáºê
¢¡4Æü¤Î½à¡¹·è¾¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡¦±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¾°»Ö¡½ÄëµþÄ¹²¬¡Ê12»þ5Ê¬¡Ë
ÂçÄÅ¡½Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ê14»þ10Ê¬¡Ë
¡¦Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡by¡¡Fujitsu
¶½¹ñ¡½¼¯Åç³Ø±à¡Ê12»þ5Ê¬¡Ë
¿ÀÂ¼³Ø±à¡½ÆüÂçÆ£Âô¡Ê14»þ10Ê¬¡Ë