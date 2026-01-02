¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¿·´î·àÇÐÍ¥¤¬·ëº§¡ªº§°ùÆÏ¾Ú¿Í¤Î´²Ê¿»Õ¾¢¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤ï¤ª¡¼¡¼¡¼!¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡×
ÀÖ¥Ð¥é¡ß»ØÎØ¡ßº§°ùÆÏ¡Ä¹¬¤»Á´³«Åê¹Æ
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÅû°æ°¡Í³µ®(º´²ì¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆþÀÒ¤òÈ¯É½¡£º§°ùÆÏ¤ÈÀÖ¤¤¥Ð¥é¤Î²ÖÂ«¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤¿¼ê´ó¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ½÷À¤ÎÊý¤È12·î21Æü¤ËÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤â°¦¾ð¤â¿¼¤¤Êý¡×¡Ö¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤Ê¤ë¾Ð´é¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¿·ºÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤¬º§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¡£¡Ö´²Ê¿»Õ¾¢!¥Ò¥í¤µ¤ó!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·´î·à¤ÎÀèÇÚ¡¦´Ö´²Ê¿¤ÈµÈÅÄ¥Ò¥í¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤ª¡¼¡¼¡¼!¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¼!¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¥Í¥¿³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«º´²ì¤Ç¼êÏÃ¿·´î·à¤¬¸«¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹!!¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£