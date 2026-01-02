1児の母・木村文乃、お雑煮の残り汁アレンジ料理に絶賛の声「リメイク術すごい」「理想の朝食」
◆木村文乃、お雑煮の残りで作った“お雑炊”朝食を披露
木村は「おはよう御座います」と、彩り豊かな子供用のご飯の写真を投稿。「お雑煮の残り汁でお雑炊」「ほうれん草のごま和え」「カリカリ鶏皮」「りんご」と、お正月ならではの食材を無駄なく使った、体に優しいメニューを紹介した。しらすや人参が乗った温かそうなお雑炊は、子供が自ら「食べたい」と言ったにも関わらず、しらすばかり食べていたという微笑ましい日常のエピソードも明かしている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿には「お雑煮のリメイク術すごい」「作ってみる」「流石のセンス」「いつも料理が美しい」「美味しそう」「理想の朝食」といったコメントが寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
