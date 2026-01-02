2児の母・吉木りさ、子供も手伝った手作りおせち公開「彩りが綺麗」「豪華」の声
【モデルプレス＝2026/01/02】タレントの吉木りさが1月1日、自身のInstagramを更新。おせち料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳2児の母タレント「彩りが綺麗」子供も手伝った手作りおせち
吉木は「今年もおせち頑張って作りました」「市販のものにももちろん頼りました 子供達も手伝えるようになってありがたや〜」と綴り、金箔が乗ったいくらや艶やかな黒豆、美しく並んだ伊達巻など、お正月らしい縁起物がぎっしりと詰められている豪華な重箱を公開。うずら卵で作られた可愛らしいキャラクターや、飾り切りされた人参など、細部までこだわりが感じられる仕上がりとなっている。
この投稿には「彩りが綺麗」「プロが作ったみたい」「お子さんのお手伝いが微笑ましい」「豪華なおせち」「美味しそう」「素敵なお正月」などの反響が寄せられている。
吉木は、俳優の和田正人と2017年11月22日に結婚。2019年10月に長女、2022年10月に長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳2児の母タレント「彩りが綺麗」子供も手伝った手作りおせち
◆吉木りさ、子供たちと協力した“力作おせち”を披露
吉木は「今年もおせち頑張って作りました」「市販のものにももちろん頼りました 子供達も手伝えるようになってありがたや〜」と綴り、金箔が乗ったいくらや艶やかな黒豆、美しく並んだ伊達巻など、お正月らしい縁起物がぎっしりと詰められている豪華な重箱を公開。うずら卵で作られた可愛らしいキャラクターや、飾り切りされた人参など、細部までこだわりが感じられる仕上がりとなっている。
◆吉木りさの投稿に反響
この投稿には「彩りが綺麗」「プロが作ったみたい」「お子さんのお手伝いが微笑ましい」「豪華なおせち」「美味しそう」「素敵なお正月」などの反響が寄せられている。
吉木は、俳優の和田正人と2017年11月22日に結婚。2019年10月に長女、2022年10月に長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】