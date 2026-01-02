白石麻衣と「おせち食べてゲームしてカウントダウン」人気歌手が年越しの瞬間公開「2人とも可愛すぎ」「素敵な関係」反響続々
【モデルプレス＝2026/01/02】女優でアーティストの大原櫻子が1日、自身のInstagramを更新。女優の白石麻衣との仲良しショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元乃木坂と年越しをともにした人気歌手
大原は「あけましておめでとうございます 2026年も大原櫻子をよろしくお願い致します」と新年の挨拶をつづり「白石のまいちんとおせち食べてゲームしてカウントダウンして、、たくさん笑いながらの年越し」と白石とともに年を越したことを明かした。
「楽しすぎる時間をありがとうだよ らぶ」と白石へラブコールを送った大原。投稿では「2026」の風船を持つ2ショットや、カウントダウンのコールで年を越したタイミングでクラッカーを鳴らす楽しそうな動画も公開している。
大原の投稿には「2人とも可愛すぎ」「こっちまで幸せ」「素敵な関係」「最高の1年になりそう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆大原櫻子＆白石麻衣で年越し
◆大原櫻子の投稿に反響
