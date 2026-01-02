新年を迎え、恒例の「新年一般参賀」が行われました。今年は悠仁さまが初出席です。

記者

「こちら、皇居前広場では一般参賀に向かう人たちで長い列ができています」

午前10時すぎ、宮殿のベランダに天皇皇后両陛下をはじめ、皇族方が並ぶと、集まった人から大きな歓声が起こりました。

天皇陛下

「新しい年をこうして一緒に祝うことを嬉しく思います。昨年も、地震や大雨、林野火災、大雪などによる災害が各地で発生するなど、多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています。本年が皆さんにとって、穏やかで良い年となるよう願っております」

陛下は、去年、地震や林野火災が起きたことを案じ、2026年が平和な年になることを願われました。

去年9月に成年式を終えた秋篠宮家の長男・悠仁さまは、今回が初めての出席。笑顔で手を振られました。

また、現在92歳と91歳の上皇ご夫妻も歓声に応え、元気な姿を見せられました。

3回目のお出まし終了後には、天皇ご一家、上皇ご夫妻、秋篠宮ご一家の9人が中央に寄り、祝賀に応えられる場面も。そろって画面に収まるのは、近年では非常に珍しいです。

訪れた親子

「悠仁さまもお揃いになるというのと、皆さん勢揃いで見られてよかったです」

「よかったです。最高の1年がスタートできました」

一般参賀はあわせて5回行われ、宮内庁によりますと、今年は6万人以上が訪れたということです。