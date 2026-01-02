お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんが、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。念願の「ランクル60」を前に大興奮する様子が話題になっています。

店舗で一目惚れした車を「買います」と即決するも、妻・あいさんとの交渉が必要な展開となりました。



【写真を見る】【 パンサー・尾形 】 「ランクル60」に一目惚れ 土下座で妻に懇願 「550万！ なんとかお願いします！」「めっちゃカッコ良いっしょ！？」



「めっちゃかっこいいじゃん」と「ランクル60」を前に目を輝かせる尾形さん。

車体の色は「オリーブグリーンメタリック」で、「40代から好きになるような色?」と尾形さんは表現。「これ本当に欲しい」と即決する尾形さんに、スタッフは走行距離が「12万3000km」と比較的少ないことを説明します。





「この渋さわかる？」と尾形さんは車体のデザインに惚れ込み、「これ買ったら免許取るわ。」「俺、だってこれは絶対に運転してみたい」と運転への意欲も見せました。価格については店員とのやりとりで、「550万円くらい」からの交渉になることが明かされます。



その場で妻・あいさんに電話をかける尾形さん。「ちょっと買い物してくから、家で待っててくれ！あの…ちょっと550万円くらいかかるかも知れないけど買ってくわ」「ランクル60の角目、５５０万円買ってくわ！」と伝えますが、説得にはなっていません。







共演者は「ちゃんと説得しよう」と指摘。尾形さんは「1回来て見るだけ、見るだけ」と妻・あいさんを現場に呼ぶことに成功します。

妻・あいさんが到着すると、共演者たちも「あいちゃん、髪型変えましたね」と口々に褒めます。妻・あいさんは「分かりやす過ぎない？」と、明らかに不審な様子。







そこで、尾形さんは「これ車なんだけど、これなのよ」「めっちゃカッコ良いっしょ！？」と車を紹介し「なんとか買ってください！ 550万！ なんとかお願いします！」と、土下座しますが、妻・あいさんは「今日は無理だよ！さすがに！そんなポンポンポンポン買えるもんじゃない」と冷静に応じます。







最終的に尾形さんは「1回家に帰って落ち着いてちゃんと話していい？」と提案。

妻・あいさんは「いや、そうしよ。ちゃんと、まず落ち着いて。乗るのは私だから。」と、これまた冷静な返答。





尾形さんは、「そうなんだよな…。」と頭をかきながらも「もし買ったら、俺、免許取ろうかなと思ってる。」と決意のコメント。

これに対し妻・あいさんは「ねえ、何回目…（笑）？ 7年前からずっと言ってんだよ！」「毎年、『今年は免許取る』って、7年前から言ってんの！」と厳し目のツッコミが入っていました。







これに対し、尾形さんは「今回は本当に俺、思ってるから、マジで。したら俺もう2人ドライブ連れてくよ。もう寝てていいから。」と、食い下がっていました。









【担当：芸能情報ステーション】