ラグビーの全国大学選手権準決勝で、明大は京産大に37―19で勝ち、決勝に進んだ。