◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は2日、3回戦の8試合が開催。Cゾーンでは2試合が行われました。

興國(大阪) は東福岡(福岡)と対戦。2点をリードされるなか後半30分に1点を返すと、試合終了間際の後半アディショナルタイムに笹銀志選手の粘りのプレーで同点ゴールが生まれます。笹選手は左サイドの深い位置で突破するとすかさずクロス。さらにその後ボールが笹選手のもとに戻り、角度のないところから右足で決めます。そして2-2のままPK戦に突入すると、興國は5人全員が決め、GK岩瀬颯選手が相手の3人目のキッカーをストップし、勝利を手にしました。

鹿島学園(茨城)は堀越(東京A)に対し前半32分に先制点を奪うものの、同点に追いつかれ後半へ折り返します。すると後半25分にPKを獲得。清水朔玖選手が冷静に決め勝ち越しに成功します。その後も勢いを止めず終盤に2点を加えた鹿島学園。4-1でベスト8進出を決めました。

▽3回戦 Cゾーン結果興國(大阪) 2-2(PK5-4) 東福岡(福岡)鹿島学園(茨城) 4-1 堀越(東京A)