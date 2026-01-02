2024年4月に始まった、トラックドライバーの労働時間規制。「物流の2024年問題」ともいわれ、人手不足問題が顕在化しました。こうしたなか、デジタルの力で効率化を実現しようとする動きが広がっています。

■「2024年問題」、そして…業界でささやかれる「2030年問題」

2025年11月26日。物流大手の佐川急便・ヤマト運輸が、荷物の配送に一部遅れが発生したことを明らかにしました。理由は、「急激な荷物の増加」でした。

11月下旬に行われる、アメリカ発祥の「ブラックフライデー」セールは、近年、日本でも定着してきています。また、お歳暮や年末商戦のシーズンでもあり、配送需要の拡大は当然予想され、物流各社では事前に対策がとられていたはずです。

それなのに遅配が発生してしまった背景には、物流業界の人手不足問題があります。トラックドライバーの高齢化や担い手不足、EC市場の拡大などの要因から、現場への負担は深刻化の一途をたどっています。

野村総合研究所の調査では、「現在の商習慣が維持されたままでは、トラックドライバーは2030年度には36％不足する」と推計しています。

■人型ロボット（＝ヒューマノイドロボット）が活躍？ ミライの物流センター

こうしたなか、デジタル化によって物流の効率化を図る取り組みが広がっています。

専門商社の山善は、人型（＝ヒューマノイド）ロボットを物流倉庫に試験導入しました。

ひとつの動作を繰り返すような「アームだけのロボット」ではなく、ヒューマノイドロボットを採用したのには理由があります。

ヒューマノイドロボットの場合、スペースをあまり取らず、自ら移動することが可能です。そして、「時間帯によって、違う作業をすることができる」汎用（はんよう）性が大きなメリットだといいます。

山善などは2026年春に、ヒューマノイドロボットにさまざまな作業の学習をさせるための大規模なデータセンターを開設する予定です。他の企業とも協力しながらヒューマノイドロボットの動作データを蓄積し、来年度中にも物流の現場への導入を目指すとしています。

■イトーキ×日本オラクル 物流設備の「故障の兆候」検知システム



オフィス家具大手のイトーキと、IT大手の日本オラクルが共同開発したのは、物流設備の「故障の兆候」を検知するシステムです。

大規模な物流センターなどでは、ほとんど人の手を介さずに出荷が完了できるなど、自動化・機械化が進んでいます。しかしその分、設備に故障が起きてしまうと、物流が大きく滞ってしまうリスクもはらんでいます。

そこで両社は、物流設備内のさまざまなセンサーや制御装置などから収集した膨大なデータをAIが解析するシステムを開発。「微細な変化から、設備停止の予兆を早期に把握できる仕組みを実現した」としています。このサービスは2026年中に提供が開始される予定です。

■ユニークな配送ロボットも ドライバーの負担軽減へ

ヤマト運輸などが2025年8月から実証実験を進めているのは、「大規模マンション用の配送ロボット」です。

都市部では、1000戸を超える「大規模マンション」が増加しています。そうしたマンションの一部屋一部屋へ人の手によって荷物を届けるのは時間がかかるため、配送ドライバーは、宅配ボックスに荷物を預けます。

その先は、ロボットが宅配ボックスから荷物を取り出し、オートロックを解除したりエレベーターを操作したりして、配送先の部屋へ届けます。

2026年中の実用化を目指していて、他の宅配事業者や、他業界の荷物の配送にも対応する予定だとしています。

■迫りくる“物流危機” 私たちにできることは

こうしたデジタル活用以外にも、外国人人材の採用拡大など、人手不足問題解消に向けて、物流業界では様々な対策が講じられています。しかし、未だに問題解決への道筋は見えていません。

ECサイトの普及などにより、物流需要が急拡大するなかで、「物流危機」はもはや、業界だけが抱える課題ではなくなりつつあります。2026年、そしてその先も物流を守ることができるのか。その答えは、いま、有効な対策を打てるかどうかにかかっているかもしれません。