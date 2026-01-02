「デビュー45周年に、再び紅白のステージに立たせていただけることを、心から光栄に思います」

2025年12月31日、『第76回NHK紅白歌合戦』で、大トリの「Mrs. GREEN APPLE」が歌い終えたあと、舞台に立った松田聖子。

事前に寄せられた冒頭のメッセージを司会の綾瀬はるかが読み上げると、松田は1980年の同番組初出場時に歌った『青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜』を披露した。

「紅組、白組それぞれのトリが歌唱し、歌合戦が終わってからのパフォーマンスだったので、放送前はこの演出を疑問視する意見もSNSなどで多数ありました。

聖子さんは、2021年に長女の神田沙也加さん（享年35）が急死。その年の紅白歌合戦は本番の6日前に出場辞退を申し出ていました。以来、今回まで出場していません。じつに5年ぶりの出場になりました。

NHKはそうした松田さんの心情をおもんぱかり、通常の出演者枠とは別に、歌唱の時間を設けたのだと思われます。

松田さんと沙也加さんは2011年の紅白歌合戦で共演しています。『上を向いて歩こう』をデュエットしていますが、そのとき、2人は純白のドレスでステージに立っていました。今回、松田さんのドレスも純白でしたから、当時を思い出すファンも多かったのではないでしょうか」（芸能記者）

それまでの「お祭り騒ぎ」の演出とは真逆で、バックバンドやオーケストラもない、とてもシンプルな構成のなかで、松田は歌詞を愛おしむように歌った。Xには

《18歳の時に見えていた「あの島」 そしていま、彼女の目にはどんな「あの島」が見えているんだろう》

など松田に思いを寄せるポストのほかに、

《松田聖子の歌声に神田沙也加を感じてなんか勝手にうるっと来てた》

など、沙也加さんを思い出すという投稿も多かった。

司会の綾瀬が読み上げたメッセージでは「新しい年が笑顔と希望に満ちた輝かしい年になりますよう、感謝の気持ちを込めて精いっぱい歌わせていただきます」ともつづっていた松田。その思いは、多くの視聴者に伝わったのは間違いない。