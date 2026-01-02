長澤まさみ、本郷奏多、松井珠理奈らから幸せ報告！【2026年新春結婚まとめ】
2026年もスタートから芸能人の結婚報告が続々。ここでは2026年に結婚を発表した芸能人をまとめて紹介していこう。
【写真】長澤まさみと結婚した福永壮志監督
元日からネットを中心に多くの人を驚かせたのが女優・長澤まさみと国際的に活躍する映画監督・福永壮志との結婚を伝えるニュース。エックスでは元日の正午に長澤のマネージャーが「長澤まさみよりお知らせです」と長澤本人の署名入り文書を公開。「応援してくださっている皆様へ」と題された文書で、福永との入籍を報告しつつ「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」とコメント。「まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と報告を締めくくっている。
子役としてキャリアをスタートした俳優の本郷奏多は、スタッフのアカウントが元日午前0時に「ご報告」と、本郷の署名入り文書を公開。文書の中で本郷は、一般女性との入籍を報告。「皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に向き合い、より一層精進してまいります」とつづっている。
また元日に一部メディアによって報道されたのがSKE48元メンバー・松井珠理奈とBOYS AND MEN辻本達規の結婚。報道を受けて、グループの公式ホームページが更新され「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」とコメント。さらに来週中に記者会見を行うことも明言されている。
女優の南沢奈央は元日にインスタグラムを更新し、艶やかな着物姿を披露しつつタップダンサーの安達雄基との入籍を発表。ファンに向けて「これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思います」と心境を明らかにしている。
声優で歌手の楠木ともりは、エックスで本人のアカウントから結婚を報告。公開した署名入りの直筆文書の中で楠木はお相手について、学生時代から交際していた一般男性であると公表。「お仕事は今と変わらず向き合い、一層成長していきたいと思っております」と今後の意気込みを言葉にしている。
さらに2日には女優の松田るかが、脚本家で演出家の谷碧仁との結婚をインスタグラムで報告。「お互いに口数が多く、声も身振り手振りも大きいことから、物理的にも賑やかな家になると思います。対話に対話を重ね、小さな幸せを幸せだと言う勇気と、不幸に出会した際に絶望の手前で踏ん張れる底力を、これから二人で培って参ります」とメッセージを届けた。
引用：「長澤まさみマネージャー」エックス（@nagasawa_mg）、「本郷奏多 スタッフ（公式）」エックス（@k_hongo_staff）、「BOYS AND MEN」公式ホームページ、「南沢奈央
」インスタグラム（@naominamisawa_official）、「楠木ともり」エックス（@tomori_kusunoki）、「松田るか」インスタグラム（@imrukam）
