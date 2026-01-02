東京スカパラダイスオーケストラの“VS.シリーズ”を纏ったオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』が、3月18日（水）に発売されることが決定した。

本アルバムには、“VS.シリーズ”第1〜4弾の「サボタージュ (VS. ALI)」「私たちのカノン (VS. Chevon)」「クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)」「Action (VS. 稲葉浩志)」「タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)」に加えて、来週1月9日（金）リリースの最新曲”VS.シリーズ”第5弾「崖っぷちルビー (VS. ???)」（フジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮（あまね・れん）』主題歌）を収録。なお、「崖っぷちルビー（VS. ???）」の”VS.コラボアーティスト”は1月7日（水）に解禁予定。

“VS.シリーズ”以外にも舞台『muro式.トイ』テーマ曲「トイトイ feat.ムロツヨシ」、ドラマ『誘拐の日』オープニングテーマ曲「The Liar」、テレビ朝日系『じゅん散歩』テーマ曲「Once In A Lifetime」、そのほかにも新曲を含む全12曲収録予定のアルバムとなっている。

“VS.シリーズ”(ヴァーサス・シリーズ)とは「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプトを掲げ、これまでのようにボーカリストを招くfeat.の形ではなく、楽曲制作の段階からゲストとコラボする新シリーズ。

『CD+Blu-ray盤』『CD+Blu-ray+GOODS盤』のBlu-rayには、特典映像として現在開催中のツアー＜47都道府県 HALL TOUR「47」＞より、11月19日（水）に行われたLINE CUBE SHIBUYA公演のライブ映像に加え、これまでの“VS.シリーズ”全5曲のミュージックビデオが収録予定となっている。

『CD+Blu-ray+GOODS盤』では、GOODSとして＜47都道府県 HALL TOUR「47」＞写真集100Pに加えて、ライブ定番グッズ3点セット（Tシャツ・フェイスタオル・ラバーバンド）がついた豪華ボックス盤の商品となっている。

ライブ定番グッズ3点セットの絵柄も解禁されており、『［SKA］SHOWDOWN』のタイトルを稲妻に象った、ライブ感あふれるクールなデザインに仕上がっている。また、各店舗ごとの購入者特典も決定。

なお、本日より配信予約（Apple Music Pre-add、Spotify Pre-save）が開始している。

さらに3月31日（火）に東京ガーデンシアターにて、アルバムを引っ提げた”VS.シリーズ”ライブ＜［SKA］SHOWDOWN＞の開催も決定。出演するVS. GUESTには、ALI、Chevon、TK (凛として時雨)、稲葉浩志といった、これまでの”VS.コラボアーティスト”全員が出演予定の豪華ライブとなっている。チケット受付は、1月8日（木）12時よりFC先行がスタート。さらに、1月19日（月）12時からはHP先行も開始される予定だ。

“VS.シリーズ”オリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』

発売日：2026年3月18日（水）

品番：CTZR-96133/B

価格：￥19,182 （税抜）/ ￥21,100（税込）

※初回生産限定盤

※ボックス仕様 【CD DISC】※全形態共通

・サボタージュ (VS. ALI)

・私たちのカノン (VS. Chevon)

・クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)

・Action (VS. 稲葉浩志)

・タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)

・崖っぷちルビー (VS. ???)

・トイトイ feat.ムロツヨシ

・The Liar

・Once In A Lifetime

他、全12曲収録予定 【Blu-ray DISC】※Blu-ray全盤種共通

LIVE映像

47都道府県 HALL TOUR「47」2025/11/19 at LINE CUBE SHIBUYA Music Video 5曲

・サボタージュ (VS. ALI)

・私たちのカノン (VS. Chevon)

・クローズド・アーカイヴ VS. TK (凛として時雨)

・Action (VS. 稲葉浩志)

・崖っぷちルビー (VS. ???) 【GOODS】

・47都道府県 HALL TOUR「47」写真集100P

・ライブ定番グッズ3点セット（Tシャツ・フェイスタオル・ラバーバンド）

※TシャツはLサイズとなります 【CD+Blu-ray盤・1CD+1Blu-ray】

品番：CTCR-96134/B

価格：￥8,682（税抜）/ ￥9,550（税込） 【CD DISC】

※全形態共通 【Blu-ray DISC】

※Blu-ray全盤種共通 【CD Only盤・1CD】

品番：CTCR-96135

価格：￥3,409（税抜）/ ￥3,750（税込） 【CD DISC】

