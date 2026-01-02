女優の細川直美が1日に自身のアメブロを更新。元旦の夕食のメニューや、年末年始の過ごし方を明かした。

【映像】細川直美、夫・葛󠄀山信吾との仲睦まじい2ショット

細川は「今日の夕食はすき焼き。例年は大晦日にいただくのですが、その後の「年越し蕎麦」が食べられなくなるので元旦に、すき焼きをいただく事にしました」とすき焼きの写真を公開した。

続けて「それにしても、クリスマスからお正月の怒涛の慌ただしさったらよっ？昨日も午後からキッチンに立ちっぱなしだったので、夜の紅白もチラチラと見に行っていました。矢沢永吉さんのまさかのNHKホールでのタオル投げには、私も急いでYAZAWAタオルを取って、家で盛り上がったり」と多忙な合間に楽しんでいたことを明かし、タオルを投げている姿を公開。

そして「何だか忙しいけれど、楽しい事がいっぱいの年末年始です。そんな風に楽しめるのも、お休みなくお仕事をされている方がいらっしゃるお陰ですね。今年も感謝と謙虚な気持ちを忘れずに一年を過ごしたいと思います。皆様、本年もどうぞ宜しくお願い致します」と感謝をつづり、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「今年もブログ楽しみにしています」「元気に過ごせて幸せな年末年始ですね」「すき焼きとっても美味しそうですね」などのコメントが寄せられている。