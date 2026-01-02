帝京長岡が昌平を１−０でくだし８強進出。写真：鈴木颯太朗

　接戦を制し、８強進出だ。

　第104回全国高校サッカー選手権の３回戦が１月２日に開催。浦和駒場スタジアムでは帝京長岡（新潟）と昌平（埼玉）が激突。帝京長岡が15分に樋口汐音の得点で先制し、この１点を最後まで守り抜き、１−０で勝利した。

　試合後のフラッシュインタビューで、帝京長岡の古沢徹監督は「本当に選手たちが頑張って掴み取った勝利」と称える。

　相手はプロ内定の長璃喜や山口豪太らを擁するタレント軍団。「本当に攻撃が素晴らしいので、しっかりと守備を固めて、そこから良い攻撃へ、今年一年、やってきたことを信じて、戦おうと選手に伝えました」という。
 
　準々決勝では、夏のインターハイの準々決勝でPK戦負けを喫した尚志（福島）と再び、相まみえる。指揮官は「素晴らしいチームなので、胸を借りて、チャレンジャー精神で、次は勝てるように頑張ります」と力を込めた。

