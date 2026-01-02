球団初のリーグ連覇の行方は？充実の補強に加え、藤川球児監督の“ぶれない姿勢”に近鉄OB、佐野慈紀氏の考察「悔しさを選手たちと共有しようということ」

藤川監督がどんな手法で選手の背中を押していくのか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

近鉄OBの佐野慈紀氏が独自の目線で野球界の話題を語る「シゲキ的球論」、年末年始編の今回は2025年シーズンに快進撃を見せた藤川阪神の今後について考察を加える。

【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック

オフの藤川阪神は着々と補強を進めた。先発枠では助っ人としてブルージェイズでプレーした大型左腕イーストン・ルーカス、ブレーブスでプレーした右腕カーソン・ラグズデールを獲得。救援では変則スライダーが話題のダウリ・モレッタ、また野手では遊撃候補と目されるキャム・ディベイニーと着々と課題を埋める補強を進めた。

またトレードでは日本ハムからベテラン捕手の伏見寅威を獲得。スーパールーキーの呼び声高い立石正広と、まさに球団初となる悲願のリーグ連覇に向け、死角は見当たらない。

さらに佐野氏が目を向けたのは指揮官、藤川球児監督のぶれない姿勢だった。

就任1年目の青年監督は柔軟な起用で選手たちの背中を後押し。投手王国も実り、セ・リーグではぶっちぎりの強さを見せた。

しかし11月末に行われた球団納会で見せた厳格ぶりが話題となった。