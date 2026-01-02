読売新聞は、公開されている船舶情報を分析して２０２４〜２５年に中国北部・渤海で活動した民間の大型貨物船「ＲＯ―ＲＯ船」１０隻の航跡を調べ、中国軍の演習に参加した可能性を浮き彫りにした。

中国は世界一の造船能力を生かし、軍用輸送艦より安価で迅速に調達可能な民間船の利用を想定しているとみられている。（政治部 上村健太、社会部 小峰翔）

船の位置や針路などの情報を自動的に送受信する「船舶自動識別装置（ＡＩＳ）」の航跡を追った。渤海で活動するＲＯ―ＲＯ船は、過去にも軍の演習に参加していたとされ、日本政府が桟橋搭載船の動向とともに注視してきた。

１０隻はいずれも渤海周辺の港に登録され、普段は周辺海域の港湾を往来している。ＡＩＳ分析では、各船は２４年５〜１１月と２５年３〜１２月の期間に海域を外れて南下し、台湾対岸の港湾に寄港し、１週間から１か月超、活動して、再び渤海に戻っていた。政府関係者は、「定期航路を外れて南下する際には、軍の訓練に参加している可能性が大きい」と指摘する。

１０隻のうち、中国大手運輸会社が運航する「渤海宝珠」と「渤海珍珠」の２隻は２５年１１月末〜１２月上旬、定期航路（遼寧省大連市―山東省煙台市）を外れて台湾海峡を通過したことが確認された。

分析では１０隻の南下は７〜９月の３か月間に約７割が集中する傾向があったこともわかった。防衛省関係者は「台湾海峡の波が高い冬季を避けた作戦を念頭に訓練を重ねている」とみる。武居智久・元海上幕僚長は「桟橋搭載船とＲＯ―ＲＯ船の動向は、台湾侵攻に向けた準備の一環だろう」と指摘している。

米国防総省は２５年１２月に公表した中国に関する年次報告書の中で、中国が２７年までの台湾侵攻を実現するため軍事力を「着実に進展」させていると分析した。そのうえで造船能力にも注目し、「世界最大の商船生産国で、多数の潜水艦や戦闘艦を生産する十分な能力がある」と指摘した。

日米は、中国の造船能力を背景にした演習の活発化に危機感を強めている。中国の全世界での船舶受注量のシェア（占有率）は、２２年の４４％から２４年には７１％に急増。日本は２４年に８％に低下した。日本政府内には国内の造船業が衰退すれば、自衛隊の艦艇の建造に影響するほか、太平洋地域に展開する米軍艦艇の修繕にも支障が生じ、対中抑止力の低下を招きかねないとの懸念がある。

日本は船舶発注も約３割、中国に依存しており、政府は経済安全保障の観点からも造船能力再生を急いでいる。