パドレス・ダルビッシュ有投手が２日、自身のＸを更新。麻布消防署の「神対応」に感激した出来事を明かした。

久々に家族で帰国しているダルビッシュは「車が大好きな末っ子が消防署を見たいと言うので前日から約束し、大晦日の早朝に娘と３人で麻布消防署へ」と記述。「見れたらラッキーだなぐらいで向かい、着いたらたまたま職員の方が外にいて『特別に乗ってもいいですよ』とまさかの展開に」とつづった。

予想外の流れに、「末っ子は興奮しすぎて拒否の姿勢に転じましたがなんとか乗せて記念撮影。降りる頃にはたくさんの隊員さんが出てきてくださりこっちでも記念撮影」と写真付きで紹介。「写真中央の方がカーブのサインを出していることに後々気づき笑ってしまいました笑」と触れた。

帰国後は家族で日本滞在を楽しんでいる様子で、「もちろん子供達も大満足。麻布消防署の皆様、神対応本当にありがとうございました」とメッセージを記した。

フォロワーからは「来られた方もビックリだしラッキーだろうな（笑）」、「嬉しすぎますね」、「皆さんいいお顔」などの声が寄せられている。