¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£ËÜÍü·Ã»Ò¡Ø¤Ê¤¼¤«µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë100¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÃÇ¤·¤¿ºî¶È¤ËÌá¤ë¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç23Ê¬15ÉÃ¤«¤«¤ë
Ç¾¤Ï°ìÃ¶¡¢ÃæÃÇ¤¹¤ë¤È¸µ¤Îµ°Æ»¤ËÌá¤¹¤Î¤ËÂ¿Âç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾ÃÌ×¤·¤Þ¤¹¡£
»Å»öÃæ¤ËÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤¬Æþ¤ë¡¢¿Í¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î³ä¤ê¹þ¤ß¹ÔÆ°¡Ê³°ÅªÃæÃÇ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºî¶È¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Î¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¡ØFast Company¡Ù¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÅÙÃæÃÇ¤·¤¿ºî¶È¤ËÌá¤ë¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç23Ê¬15ÉÃ¤«¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢´ë²è°Æ¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢Ä¹¤¤Ê¸½ñ¤ò½ñ¤¯¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤È½¸ÃæÎÏ¤¬É¬Í×¤Êºî¶È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡°ì¿Í¤Çºî¶È¤Ç¤¤ëÉô²°¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¶á¤¯¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤£ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¥«¥Õ¥§¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤»ñÎÁ¤äËÜ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¡¢ºî¶È¤¬ÃæÃÇ¤·¤Ê¤¤¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºî¶È¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÆ³«¤·¤¿»þ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ°õ¤ä¥á¥â¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃæÃÇ»þ´Ö¤òÃ»»þ´Ö¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¢£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÀ¸»ºÀ¤È¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë»þ´ÖÇÛÊ¬
¤Þ¤¿Ç¾¤Ï½¬´·²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎB¤µ¤ó¤Ï¡¢°Õ¼±Åª¤Ëºî¶È¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥·¥ê¥í¤¬¡Ö¥Ý¥â¥É¡¼¥í¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÀ¸»ºÀ¤È¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë»þ´Ö¤Ï¡Öºî¶È25Ê¬´Ö¡ÜµÙ·Æ5Ê¬¡×¤ÈÆ³¤½Ð¤·¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Çºî¶È¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¹Ô¤¦¤È¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤êÊý¤Ï¡ºî¶ÈÆâÍÆ¤ò·è¤á¤ë¡ÊÎã¡§´ë²è½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¡Ë¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò25Ê¬¤ËÀßÄê¤·¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ë¤Þ¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë£µÙ·Æ¤ò5Ê¬¼è¤ë¤¥Ý¥â¥É¡¼¥í¤ò4²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¸å¤Ï20¡Á30Ê¬ÄøÅÙ¤ÎµÙ·Æ¤ò¼è¤ë¤Ç¤¹¡£
ºî¶ÈÃæ¤Ë¡ÖÍÑ»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÆâÅªÃæÃÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢µ¤¤¬»¶¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Çºî¶È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£²¿¤«»×¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢¥á¥â¤Ë»Ä¤·¡¢¤¹¤°¤Ëºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤¬¾Ã¤¨¤ëÇ¾¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê
¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ç¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤³¤ì¤ÏÇ¾¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢Ç¾¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢µ¤Ê¬¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤ò»×¤¤¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍèµÒ±þÂÐ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¤ªµÒÍÍ¤òÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤¢ÌÂ¤ï¤»¤Ê¤¤£´í¸±¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¾¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¼ºÂ®¤µ¤»¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÂÔ¤¿¤»¤Ê¤¤¡á¼ê½ç¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
Ç¾¤Ï¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ä¤ëµ¤¤ò¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼ê½ç¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºî¶È¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ä¡¢¤«¤«¤ë»þ´Ö¤äÄùÀÚ¤Ê¤É¤ò»æ¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ç¾¤ÎÉéÃ´¤¬¥°¥Ã¤È¸º¤ê¡¢Àè±ä¤Ð¤·¤¬ËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¢ÌÂ¤ï¤»¤Ê¤¤¡áÊó½·¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
¤ª¶â¡¢¾Þ»¿¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÇ¾¤Ï¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢2¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡©
¢¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤É¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
´°Î»¸å¤´Ë«Èþ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¹¥¤¤ÊÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤âOK¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯É½¤ËºÑ¤ß¤È¤¤¤¦¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤âÇ¾¤Ë¤ÏÊó½·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤Ï¤ä¤ëµ¤¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
£´í¸±¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Ê¤¤¡áÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Ê¤¤
Ç¾¤ÏÀ¸Ì¿°Ý»ý¡¢»×¹Í¡¢µ²±¡¢È½ÃÇ¡¢´¶³Ð¡¢±¿Æ°¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¼¡¸µ¤ÎÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¯Æ°¤Ë»þ´Ö¤ÈÂçÎÌ¤Î»ÀÁÇ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¿²µ¯¤¤ä¶õÊ¢¡¢ÈèÏ«¡¢ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÌµÍý¤»¤º¡¢µÙ¤ó¤À¤ê¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤¬¤Ê¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Á£¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ËÊÜ¤òÂÇ¤ÁÌµÍý¤ä¤ê¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÍý¤»¤º¡¢¼«Á³¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÐ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Îã³°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¢¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÇã¤Ã¤Æ¡ª¡×
»Ò¤É¤â¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¡×¡ÖÀäÂÐ¡×¤È¤¤¤¦ÊÐ¸«¡á»×¤¤¹þ¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀ©¸Â¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¿´Íý³Ø¤Ç¤Ï°ìÈÌ²½¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Á´¤Æ¤ÎÎã³°¤ä²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤»¤º¡¢°ìÉô¤Î½ÐÍè»ö¤òÁ´ÂÎ¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Êx¡§¤ß¤ó¤Ê¡áy¡§»ä¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ã¤ÆÃ¯¡©¡¡°ì¿Í¤Ë¤â¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¿Í¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ô¿Í¤Ç8³ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤â·ù¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤ÉáÄÌ¤Î¿Í¡¢2³ä¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¡×¤Ê¤É°ìÈÌ²½¤µ¤ì¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¿ôÎÌ»ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÈÌ²½¤·¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤é¡¢Îã³°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¼ÁÌä¤Ç¼«Ê¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤ÏÃí°Õ
¡ÖºÇ¶á¤Î¿·¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Êº¬À¤¬¤Ê¤¤¡×
¢ª¼ÁÌä¡Öº¬À¤¬¤Ê¤¤¿·¿Í¤È¤Ï¶ñÂÎÅª¤ËÃ¯¡©¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥É¥¸¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢ª¼ÁÌä¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤¢¤Î¾å»Ê¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×
¢ª¼ÁÌä¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤Ç¤â¡©¡¡°ìÅÙ¤Ç¤âÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡×
Îã³°¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢²ò·èºö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤«¤é¡Ö¿Í¤ò¸«¤¿¤éÅ¥ËÀ¤È»×¤¨¡×¤È¶µ°é¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ËÁ±¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÐ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ËÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤¤Ã¤ÈÎ¢¤¬¤¢¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿®ÍÑ¤Ç¤¤º¡¢¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¤ÏËÜÅö¤ËÁ±¿Í¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÏÀ¤³¦¤ò¼«Ê¬¤Î¸«¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤½¤ìËÜÅö¡©¡¡Îã³°¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ìÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¼Ô¤Ï¡¢Æó¤ÎÌð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤
ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ½ý¤Ä¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·»×¤¤½Ð¤·¤Æ·ù¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
A¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î°¸ý¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤¬¸í¤Ã¤ÆÆ±Î½¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Î½¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡Ö¾éÃÌ¤À¤è¡×¤È¸íËâ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï°¸ý¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¡¢·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜÍè¤Ï°ìÅÙ¤·¤«ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤«¤é²¿ÅÙ¤âÂÇ¤¿¤ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¡¢¥á¡¼¥ë¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥Ã¥À¤ÏÄï»Ò¤Ë¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¼Ô¤ÈËÞ¿Í¤Î°ã¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤¿»þ¡¢¡ÖÆó¤ÎÌð¤ò¼õ¤±¤º¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤êÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì¤ÎÌð¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë²ñ¤¦¤Î¤«¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤µ¤é¤Ë¶ìÄË¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÂèÆó¤ÎÌð¤Ç¤¹¡£½ÐÍè»ö¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¼«¤éµ¤¤Å¤¡¢Æó¤ÎÌð¤òÈò¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤Î¸ý¤Ë¸Í¤ÏÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ì¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¿Í¤Î±½ÏÃ¤äÈãÈ½¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥Ð¤È¿Æ»Ò¤Î¤³¤ó¤Ê¶÷ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æó¿Í¤Ç¥í¥Ð¤ò°ú¤±¤Ð¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¥í¥Ð¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥«¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Â©»Ò¤¬¾è¤ì¤Ð¡Ö¿ÆÉÔ¹§¼Ô¡×¤ÈÇÍ¤é¤ì¡¢Éã¤¬¸Ô¤¬¤ì¤Ð¡Ö»Ò¶¡¤À¤±Êâ¤«¤»¤ëÃÑÃÎ¤é¤º¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Æó¿Í¤Ç¾è¤ì¤Ð¡Ö¥í¥Ð¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÀÕ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿Í¤ÎÈãÈ½¤òÁ´¤Æ¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
·ë¶É¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤Æ¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎµÞ¿ÊÅª¹õ¿Í²òÊü±¿Æ°»ØÆ³¼Ô¤Î¥Þ¥ë¥³¥àX¤Ï¡Ö¤â¤··¯¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢·¯¤Ï¶²¤é¤¯À®¸ù¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤Ä¤±¤ë¤Û¤É¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¿Í¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¿Í¤ÎÈãÈ½¤òÁ´¤Æ¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼«Ê¬¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤ì¤Ð½¤Àµ¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ê¹¤Î®¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤ê¤¨¤³¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½
NLP¿´Íý³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ëâÔÁÛ¤Ê¤É¤Î¼êË¡¤ò½¬ÆÀ¤·Åý¹ç¡£¤½¤Î¼êË¡¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£³Æ´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î¹Ö±é¤ÎÅÐÃÅ¿ô¤Ï2000²ó¤òÄ¶¤¨¡¢º§³è¤«¤é½¢³è¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¿ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¹ü³Ê¿ÇÃÇ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¤Î¥×¥íÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ï500¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥é¥¯¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë50¤Î½¬´·¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥«¥é¡¼¸¦µæ½êÂåÉ½ Æ£ËÜ Íü·Ã»Ò¡Ë