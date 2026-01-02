2025年は悠仁さまの成年式や愛子さまの初の海外公務が注目を集めた。皇室の未来を担う世代をめぐって、今年は皇室典範改正など大きな動きがありそうだ。長年、皇室を研究してきた明治学院大学名誉教授・原武史氏と、象徴天皇を研究する名古屋大学准教授・河西秀哉氏が論じ合った。

悠仁親王の"過密スケジュール"問題

原：秋篠宮家の長男・悠仁親王は今年、20歳を迎えます。昨年は筑波大学に入学して念願の昆虫研究をスタートさせ、9月に成年式が執り行なわれました。現在は東京から離れた茨城・つくばに住んで学業優先の生活を送っています。

河西：私は大学教員として学生と接していますが、理系の学生は学年が上がるにつれて実験が増えるなどして多忙を極めます。これから先、悠仁親王は週末も学業に費やすことになるでしょうね。

原：気になるのは成年皇族になってから宮中祭祀のたびに東京に戻っていることです。学業優先とはいえ、つくばと東京を往復する生活は相当な負担のはずです。

河西：たしかに土日などを利用して予想以上に公務に取り組まれています。特に驚いたのは、宮中祭祀で最も重要とされる昨年11月の新嘗祭の前日に、悠仁親王が紀子さまと一緒にデフリンピック観戦のため伊豆大島に赴いたことです。初めて参列される新嘗祭当日の午後に船で帰京するという強行スケジュールでした。

原：当日天候が悪化して伊豆大島から船が出ないリスクを考慮すべきではなかったか。新嘗祭がある日の日中は予定を入れないという皇室の慣習がどう捉えられていたのかを知りたくなります。

河西：公務のスケジュールは宮内庁も把握しているとはいえ、肌感覚として新嘗祭の重要性が理解されていれば、別の判断もあったように感じられます。

原：現在の皇室に「帝王学」の発想が残っているのか判然としませんが、父子相伝の面での懸念もあります。徳仁親王（今上天皇）までは天皇である父親の背中を見て多くを学んだはずですが、秋篠宮は現天皇の弟であって子ではない。この点でやはり天皇と親王（秋篠宮）では立場に断絶があり、悠仁親王にも影響を及ぼすのではないか。

河西：過密スケジュールのひとつの背景として考えられるのが愛子内親王の影響です。皇位継承権を持たない愛子内親王の露出が増えて人気が高まるなか、何もしなければ悠仁親王の存在感が埋没してしまう。世に広がる「愛子天皇待望論」に抗するため、多少の無理をしてでも悠仁親王の露出を増やしている印象です。

原：まさにその通りで、悠仁親王とは対照的にこの1年で愛子内親王は存在感が大きく増しました。悠仁親王には大学のカリキュラムがあり、祭祀という非公開の場での活動が主になるため、負担のわりに国民の目に触れる機会が少ない。一方で大学を卒業した愛子内親王は日本赤十字社での勤務はあるものの、公務に取り組みやすい環境にあります。特に昨年11月、ラオスでの初の海外公務は大きく報道されましたね。

11月3日を「明治の日」に制定しようする動きの背景

原：愛子内親王への期待が高まる一方、超党派の国会議員は明治天皇の誕生日である11月3日を「明治の日」とするための決起集会を開きました。昭和初期にも、日清・日露戦争に勝利して一等国に駆け上がった偉大なる明治の日本に回帰しようとのブームが起き、昭和天皇が明治天皇の再来とされて11月3日が「明治節」という祝日になった経緯があります。今回の「明治の日」をめぐる動きも単なる記念日ではなく、明治天皇のような強力なリーダーが登場することへの期待が込められていると感じます。

河西：戦後の象徴天皇制は近代の強いリーダーとしての天皇像を否定し、平成の時代には被災地に寄り添う柔らかさとともに確立されました。しかし日本経済が停滞して国際社会での地位が低下するなか、過去の栄光ある明治の国家と、そこに君臨する男系男子の天皇という権威を復活させたい動きなのでしょう。

原：中国が台頭して台湾有事が囁かれる状況においては、悠仁親王が"強い日本"の政治的なシンボルとして利用されかねない危うさが感じられます。御真影に描かれた威厳ある明治天皇を理想像として掲げ、強い天皇のイメージと「男系男子である悠仁親王こそ天皇に相応しい」という主張が結びつきはしないか。

河西：時を同じくして皇族の減少も危ぶまれています。今年は皇室典範が改正され、養子縁組によって旧宮家の男系男子が皇族に復帰することになるかもしれません。

原：戦後解体された旧宮家はすべて14世紀の南北朝時代に創設された伏見宮家がルーツです。愛子内親王への支持がこれほど高いのに、一般国民だった男性が突然皇族になっても国民が納得できるかも疑問です。

河西：旧宮家の当事者の承諾を得ていないことも問題でしょう。しかし高市（早苗）総理はかねて男系男子による皇位継承を主張し、旧宮家の皇籍復帰にも賛成です。高市さんの支持層と女性天皇支持層は重ならず、初の女性総理が誕生しても愛子天皇誕生への追い風にはならない。男系にこだわる方向へ進むはずです。

原：女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持して女性宮家を創設する案もあり、今年の通常国会に提出される見通しです。

河西：31歳の秋篠宮家の佳子内親王が結婚後も皇室に残れば悠仁親王を支えられますが、小室圭さんと眞子さんの一件もあって秋篠宮ご夫妻は慎重にならざるを得ない。他方で保守層から佳子内親王と旧宮家の男性との結婚を画策する動きが出てくる可能性があります。

原：佳子内親王は結婚したら姉の住むアメリカに移住するかもしれませんよ。黒田清子さんや池田厚子さんを見てもわかるように女性皇族は結婚して民間人になっても伊勢神宮の祭主を務めるなど、皇室との関係を完全には断ち切れず自由になれない。だからこそ"海外脱出"という選択肢を示した眞子さんの前例は大きい。

河西：旧宮家の養子縁組にせよ女性宮家創設にせよ、日本の皇室は誰かが犠牲にならないと維持できない制度になっていますね。

原：その通りです。社会が成熟して人権意識が高まるなか、とりわけ女性皇族の人権を顧みないことが前提の皇室制度をどうするのか。もはや先送りは許されない段階に来ています。

【プロフィール】

原武史（はら・たけし）／1962年、東京都生まれ。政治学者。明治学院大学名誉教授、放送大学客員教授。著書に『日本政治思想史』（新潮選書）、『象徴天皇の実像「昭和天皇拝謁記」を読む』（岩波新書）など。

河西秀哉（かわにし・ひでや）／1977年、愛知県生まれ。歴史学者。名古屋大学大学院人文学研究科准教授。著書に『皇室とメディア「権威」と「消費」をめぐる一五〇年史』（新潮選書）、『昭和天皇拝謁記 初代宮内庁長官田島道治の記録』（共編、岩波書店）など。

※週刊ポスト2026年1月16・23日号