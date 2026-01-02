長野県北部の山沿いと中野飯山地域では3日昼前にかけて、上田地域の菅平周辺では3日未明から昼前にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。

日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、関東甲信地方には3日はじめにかけて強い寒気が流れ込む見込みです。このため、長野県内では3日昼前にかけて、北部の山沿いを中心に断続的に強い雪が降るでしょう。



【予想される24時間降雪量】（いずれも多い所で）

2日午後6時から3日午後6時まで





中野飯山地域 40センチ長野地域山沿い 30センチ長野地域平地 15センチ大北地域山沿い 30センチ大北地域平地 10センチ上田地域(菅平周辺) 20センチ上田地域(菅平周辺を除く) 5センチ佐久地域 5センチ松本地域(聖高原周辺) 10センチ松本地域(聖高原周辺を除く) 5センチ乗鞍上高地地域 10センチ木曽地域 10センチ上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる可能性があります。大雪や路面の凍結による交通障害に十分ご注意ください。