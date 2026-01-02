「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

青学大が５区大逆転で往路新記録となる５時間１８分９秒で３年連続の往路優勝を飾った。２度目の総合３連覇に王手をかけた。１区１６位と大きく出遅れたが、ジワジワと順位を上げていくと、５区に投入された大エースの黒田朝日（４年）が３分２５秒差を逆転。１時間７分１６秒の区間新記録という歴史的な快走でチームをトップに導いた。若林宏樹（青学大）の持っていた１時間９分１１秒の区間記録を１分５４秒更新した。

ドラマのような大逆転劇を演じた青学大。黒田は右脚に、１区の小河原は右肩と、選手たちはそれぞれ体に「★７」と記して、箱根路を駆け抜けた。昨年２月にチームメートの皆渡星七さんが悪性リンパ腫で亡くなった。２１歳だった。現４年生世代。２年前には１６人の登録メンバーにも入った選手だった。

苦境にも諦めず戦い抜いた選手たち。原監督は「デコボコ駅伝ですけど、悪かったものを学生達が取り返してくれた。チーム青山、一致団結した取り組みだった」とうなずいた。「輝け大作戦」については「１００点満点。皆さん、輝きました！」と両手を広げた。