２日のフジテレビ「さんまのまんま ４２年目もあの頃のまんまＳＰ」には、田中将大と里田まい夫婦がゲスト出演した。

晴れ着で顔をそろえた２人はテレビ初共演。里田は１３年ぶりのテレビ出演となった。田中の２００勝セレモニーでひと肌脱ぐなど親交の深い明石家さんまの投げかけで、結婚のきっかけなどをトークした。

里田は昨年、収録後にインスタグラムで「さんまさんに直接、２００勝セレモニーでは大変お世話になったお礼ができてよかったです ヘキサゴン時代のスタッフさんたちにもお会いできて嬉しかったなぁ 私は１３年ぶりのテレビだったから、猫かぶってます」とつづっていた。

超久しぶりのＴＶ出演となった４１歳の里田に、Ｘでは「マー君と里田まいが揃ってテレビ出てるの新鮮！」「里田まいがテレビ出とるの珍しい。１３年振りの出演なのか。珍しいとかのレベルじゃねぇな。希少も希少じゃねぇか」「１３年ぶりのテレビ？？？」「里田まいが１ミリも変わってなくて可愛い…ありがとうまーくん…」「ファッ！？テレビに里田まい出てるやんけ！」「まーくんと里田まいが夫婦で出てるの神回やろ」「相変わらず美しいね。」などの声が並んだ。