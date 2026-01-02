10周年記念！セシールの「ステディフィット®ショーツ」新タイプ登場

セシールの「ステディフィット®ショーツ」が、10周年を迎え新たに進化したデザインで登場しました！シリーズ累計販売枚数29万枚を超える大人気商品が、さらに快適でシンプルなデザインに進化。新たに加わった「はきこみ丈深め・シンプルゴムタイプ」は、特許取得の三角マチ設計により、ずり上がりにくく、動いてもストレスフリーの着心地を実現。肌に優しい綿95%のストレッチ素材で、毎日を快適に過ごせます。

10周年を迎えた「ステディフィット®ショーツ」の新進化



ステディフィット®ショーツ(はきこみ丈深め・シンプルゴムタイプ)

セシールの「ステディフィット®ショーツ」が、発売から10年を迎え、新たに進化したデザインを発表しました。

これまでのショーツに寄せられたお客様の声を反映し、さらに快適な履き心地を追求。特許取得の三角マチ設計により、ヒップを立体的に包み込み、ずり上がりにくい仕様となっています。

さらに、柔らかいゴムとストレッチ素材が動きに合わせてフィットし、締め付け感を感じさせずに快適な着用感を実現。日常的に使いたくなるようなデザインと心地よさが魅力です。

新タイプ「はきこみ丈深め・シンプルゴムタイプ」の特長



新登場の「ステディフィット®ショーツ（はきこみ丈深め・シンプルゴムタイプ）」は、シンプルでありながらも、特許取得の三角マチ設計により、ズレやずり上がりを防ぎ、快適な着心地を実現します。

さらに、ゴムなしの鼠径部設計で、圧迫感が苦手な方にもおすすめ。綿95%のストレッチ素材を使用し、肌に優しい素材で一日中快適に過ごせます。

カラー展開もモカ、ペールモーヴ、ブラックの3色で、シンプルながら洗練されたデザインが特徴。年代を問わず使いやすい、毎日使いたくなる一枚です。

期間限定特別価格でお得に試せるチャンス！



「ステディフィット®ショーツ」の発売10周年を記念し、期間限定の特別価格が登場！2026年2月26日まで、感謝の気持ちを込めて、お得に購入することができます。

M・L・LLサイズは1,199円（税込）というお手頃価格で、3Lサイズは1,529円（税込）、5Lサイズは1,859円（税込）で提供。

これを機に、新たな「ステディフィット®ショーツ」をお試しください。特別価格で、快適さを実感するチャンスです♪

快適さとシンプルさを兼ね備えた「ステディフィット®ショーツ」を手に入れよう♡



10周年を迎えたセシールの「ステディフィット®ショーツ」は、さらに快適な履き心地とシンプルなデザインで進化しました。

新しい「はきこみ丈深め・シンプルゴムタイプ」は、独自の三角マチ設計で、ずり上がりにくく、動いても快適にフィット。

肌に優しい綿95%の素材で、長時間着用してもストレスフリーな着心地を実現します。期間限定の特別価格でお得に購入できる今がチャンス！